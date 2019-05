Francesca De Andrè, durante la notte, ha fatto una pesante confessione parlando di una perizia psichiatrica.

Senza ombra di dubbio, uno dei personaggi più discussi di questa edizione del Grande Fratello è Francesca De Andrè che nel bene o nel male continua ad attirare l’attenzione tra esternazioni spesso difficili da digerire ed una storia fatta di continui colpi di scena.

Dopo gli ultimi avvenimenti che l’anno vista al centro di un tradimento da parte del fidanzato che lei stessa ha ammesso di non riuscire a perdonare, ieri sera, Francesca si è lasciata andare a nuove confessioni che hanno lasciato di stucco gli abitanti della casa.

Le parole di Francesca De Andrè su una perizia psichiatrica

Sono state parole pesanti quelle pronunciate questa notte all’interno della casa. Parlando di se e del suo ormai ex ragazzo, infatti, la De Andrè ha tirato in ballo una perizia psichiatrica della quale Giorgio era evidentemente a conoscenza. Un argomento affrontato con Kikò Nalli che si è trovato spiazzato davanti alle parole della ragazza.

“Giorgio sa cose private di me, alcune anche pesanti. Lui sa tante cose di me, lui ha letto anche… io avevo una perizia psichiatrica da fare. Nella chat c’era di mezzo anche mia madre che mi ha scritto anche cose che tu non hai idea, tutta ubriaca… robe da film. E Giorgio le ha lette”

Parole che sono state prontamente interrotte da un cambio di scena che si è immediatamente spostato su Gennaro che al momento si trovava fuori. Dopo aver parlato di droga (riferendosi a Giorgio) subito dopo la diretta del Grande Fratello, la De Andrè è tornata con altre affermazioni pesanti che questa volta coinvolgono lei in prima persone. Parole che non sono passate inosservate al pubblico da casa che ha iniziato a parlarne immediatamente sui social.

È presumibile, quindi, che la prossima puntata ci regalerà nuovi retroscena continuando a puntare i riflettori sulla De Andrè che continua a non essere molto amata dagli altri concorrenti e che ciò nonostante è tra i concorrenti principali di questa edizione, sempre in grado di tenere movimentate le acque e di sorprendere con le sue storie che come lo stesso Kikò a sottolineato sono spesso delle tragedie.

