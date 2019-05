Cosa cucino oggi? Un menu completo per pranzo e cena che vede come protagoniste le salsicce. Ricette gustose, semplici ed economiche da preparare.

Se non sapete cosa cucinare oggi per pranzo e per cena ma avete voglia di qualcosa di sfizioso, poco impegnativo e semplice da preparare, ecco un menu completo per pranzo e cena con le salsicce. Ricette uniche che conquisteranno tutti al primo assaggio, soprattutto i bambini. La salsiccia infatti è un ingrediente davvero molto versatile in cucina con cui preparare tante ricette gustose.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cosa cucino oggi? Il menu completo con la verza-VIDEO-

Il consiglio del giorno

Per cuocere le salsicce in modo perfetto, soprattutto alla brace, è erroneo seguire i luoghi comuni che dicono vadano bucherellate o addirittura tagliate a metà. Le salsicce di debbono cuocere intere a fiamma sostenuta e regolare e non altissima, in modo da permettere alla carne di cuocere sino all’interno. Sarà bene assicurarsi di aver eliminato tutto lo spago prima di procedere a qualsiasi tipo di cottura. Per una cottura uniforme le salsicce andrebbero sempre girate sui 4 lati. Ricordate inoltre, che le salsicce non richiedono marinatura e salatura poiché molto saporite e sapide in origine.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, clicca qui!

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con le salsicce

Non perdere le ricette della cena con le salsicce, clicca sulla pagina successiva!