Martina Nasoni contro Francesca De Andrè: “Lei è la prima che punta il dito”

Ieri sera al Grande Fratello ha avuto una lite furibonda tra Francesca e Martina Nasoni. Il tutto è iniziato dopo cona quando la De Andrè ha accusato la giovane 21enne di bere troppo: “Martina non è questo il modo di affrontare i problemi con Daniele. Ogni volta che arriva una bottiglia di vino non puoi alcolizzarti perché sei nervosa con lui, non è la soluzione, è un mese e mezzo che fai queste cose. Arriva una bottiglia, la riempi fino all’orlo e ti metti lì tutta inc****ta a guardare male Valentina e Daniele mentre continui a tracannare! Hai vent’anni Martina! Stai tutto il giorno inc****ta con Daniele per un motivo o l’altro, datti una regolata!”

Poi senza dare a modo a Martina di rispondere ha continuato senza sosta: “Come pretendi di essere difesa da Daniele. Ma smettila di pretendere cose da lui, ma non lo vedi quello che ti dà e quello che non ti dà? Smettila di rompere i cog***ni a lui e a te stessa! Lo hanno capito tutti tranne te! Beviti la vasca di vino almeno capisci meglio!”

Martina sconvolta da quanto affermato da una persona che riteneva una sua amica ha preferito non alzare i toni e se n’è andata.

Martina si sfoga con Erica e attacca Francesca

Martina dopo la lite furiosa si è chiusa nella Panic room insieme a Erica e si è sfogata su quanto accaduto poco prima. La nasoni ha rivelato: “Sono proprio contenta che Gennaro mi abbia difesa. Me ne sono andata perché non c’ho voglia di fare scelta, purtroppo il modo di fare di Francesca mi porta anche a me a strilla e io non avevo voglia quindi me ne sono andata. A me sta sul cavolo perché se tu non la pensi come lei, tu stai fuori dai giochi: sei eliminata.”

Poi è tornata a parlare del tanto chiacchierato bacio con Gennaro non visto di buon occhio dalla De Andrè: “Per me Francesca puo dire quello che gli pare perché fondamentalmente non me ne frega niente. Poi dei viaggi mentale che si fa lei, se li vive e sei li cura lei.”

Martina, sopportata anche da Erica, ha criticato anche il comportamento della De Andrè considerato troppo aggressivo e incoerente: “Io sono stata cresciuta in una famiglia in cui urlare è sinonimo di scemenza (riferito a Francesca ndr) poi anche io potrei urlare ma evito. A me i caratteri come lei mi agitano: puntare il dito quello che lei si vanta di non fare quando poi invece lo fai”.

