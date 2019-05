Grande Fratello 2019, Daniele Dal Moro crolla e scoppia a piangere davanti agli altri concorrenti facendo una pesante confessione sul proprio passato.

Quella appena trascorsa è stata una notte pesante per i concorrenti del Grande Fratello 2019, alle prese con accese discussioni e pesanti confessioni. Ne sa qualcosa Daniele Dal Moro che, al termine di una serata animata in cui da un suo litigio con Martina sono volate accuse pesanti da parte di Francesca De Andrè e Valentina Vignali all’inidirizzo della Nasoni, ha deciso di vuotare il sacco e raccontare il suo passato di cui, finora, aveva parlato solo con la stessa Martina.

Grande Fratello 2019: la pesante confessione sul proprio passato di Daniele Dal Moro

Dopo aver assistito alla pesante discussione tra Francesca De Andrè e Gennaro, Daniele Dal Moro è stato chiamato in confessionale dove ha avuto modo di sfogarsi e tirare fuori il proprio dolore. Tornato dai compagni, ha deciso di raccontare alcuni dettagli del suo passato per farsi comprendere meglio. Daniele, a Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini ha così svelato che, spesso, in confessionale, riesce a tirare fuori dettagli della propria vita privata che gli causano ancora dolore.

Daniele, parlando con Martina, ha più volte raccontato di aver vissuto momenti difficili e di aver toccato il fondo stando anche molto male. L’imprenditore veronese, ad un certo punto, però, ha deciso di rimettersi sulla strada giusta riprendendo in mano la propria vita. Dopo un mese e mezzo di permanenza all’interno della casa, dopo averne parlato solo con Martina, Daniele ha deciso di raccontarsi.

“Io ho una cosa che mi è successa e che voi non avete. Vi racconto, non ce la faccio più. Ho toccato il fondo. A me di morire o vivere non mi fregava un ca**o. Non mi importava più nulla. Lo confesso, non mi importava proprio di vivere. Non c’è nulla di peggiore di non dare più valore alla tua stessa vita, ve lo assicuro”.

Queste sono le dichiarazioni che Daniele ha fatto prima che la regia staccasse la diretta inquadrando un’altra zona dea casa.

