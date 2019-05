Guendalina Tavassi come Pamela Prati anni fa è stata adescata da un ‘Simone Coppi’. Le prove riportate su Instagram

La storia di Pamela Parti ormai è sulla bocca di tutti tuttavia lei non è stata la prima ad avere una relazione finta con un uomo. Qualche giorno fa Eliana Michelazzo aveva rivelato che il suo matrimonio non era mai esistito ed ha mantenuto per anni questa farsa in piedi. Ma non è stata l’unica infatti anche Guendalina Tavassi alcuni anni fa è stata adescata da un ‘Simone Coppi’

Guendalina Tavassi come Pamela Prati: le prove su Instagram

Ieri notte dopo la messa in onda di Live Non è la D’Urso, nel quale si è discusso ampiamente del caso di Pamela Prati e Eliana Michielazzo, Guendalina Tavassi ha rivelato alcuni retroscena di cui ancora non si era a conoscenza.

L’ex gieffina attraverso le Instagram Stories ha rivelato che anni fa un uomo ha provato ad adescarla. Si trattava di Lorenzo David Coppi. Lui era il cugino di Simone Coppi, finto fidanzato di Eliana Michelazzo, e Danny Coppi, finto fidanzato di Barbara d’Urso, nonché nipote di Ginevra, che ha avuto una relazione con Mark Caltagirone.

La Tavassi per dimostrare quanto dichiarato ha condiviso gli screen dei messaggi che lei e Lorenzo si sono scambiati, il tutto ovviamente oscurando il contenuto. Prima di pubblicare le prove ha affermato: “Non mi sono mai espressa a riguardo. Ma so la verità ed aspettavo questo momento da 9 lunghi anni. Precisamente 8 anni fa ci provarono anche con me.” Poi aggiunge: “Io ho scoperto immediatamente che era tutta una farsa, però non capivo il motivo di tutto questo. Adesso però mi è tutto molto più chiaro.”

La Tavassi è riuscita a scoprire tutto subito a differenza di Eliana Michelazzo. Stando a quanto da lei raccontato, avrebbe mentito a tutti per dieci anni ‘stando’ con un fidanzato virtuale che non ha mai incontrato. Addirittura ha confessato che ci sono stati dei baci e del sesso virtuale. Una storia che diventa giorno dopo giorno sempre più assurda e inverosimile.

