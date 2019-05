“Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sono una coppia.” L’accusa di Dagospia.

Dopo l’intervista di ieri sera in cui Eliana Michelazzo ha parlato a Live Non è la d’Urso di come si sia scoperta vittima di un gioco più grande di lei, il sito di Dagospia è tornato all’attacco con un nuovo scoop. A suo dire l’ormai ex manager di Pamela Prati si sarebbe inventata tutto per coprire una relazione con l’altra agente Pamela Perricciolo con la quale creava profili finti per adescare vip e chiedere denaro.

