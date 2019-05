Secondo Dagospia, Eliana Michelazzo e Pamela Pernicciolo starebbero insieme e avrebbero creato profili finti per ricattare i vip.

Ieri sera, come molti sapranno, Eliana Michelazzo (ex manager di Pamela Prati) è stata ospite a Live non è la d’Urso per parlare di Mike Caltagirone.

Quella che si pensava sarebbe stata una “semplice” confessione circa la non esistenza del presunto marito della Prati è diventata però ben altro.

All’interno dell’intervista registrata e di quanto detto in studio dalla Michelazzo, è emersa in modo sempre più ingombrante la figura di un altro personaggio, ovvero Donna Pamela.

Quest’altra figura, anche lei ex manager della Prati, sembra sia colei che ha dato vita non solo a Mark Caltagirone ma anche a Simone Coppi, l’uomo che Eliana avrebbe amato per ben 10 anni pur senza averlo mai visto.

Ebbene, dopo la lunga intervista, il sito Dagospia, dal quale è nata tutta l’indagine sul finto matrimonio della Prati, ha lanciato un nuovo scoop, che questa volta coinvolge le due manager.

Dagospia accusa la Michelazzo e la Perricciolo

Sono accuse pesanti quelle fatte ieri sera dal sito Dagospia che ha esordito con un messaggio alquanto esplicito:

“Non ce la facciamo più a sentire le boiate di Eliana Michelazzo. Il trio ha orma perso ogni diritto alla privacy: lei e la Perricciolo sono lesbiche, sono state insieme per anni, vivono insieme e insieme hanno gestito i finti profili usati per ricattare star, starlette e politici. Simone Coppi nacque per coprire la sua bruciante sconfitta a Uomini e Donne, e l’amore saffico”.

Si tratta di una dichiarazione piuttosto decisa che pone luce su altri aspetti. Ieri sera, infatti, sono stati diversi i nomi di personaggi che a quanto pare negli anni erano stati vittima del raggiro della “famiglia” Coppi.

Tra loro ricordiamo Manuela Arcuri e Alfonso Signorini che hanno ammesso pubblicamente di essere caduti nello stesso tranello pur scoprendo in tempo l’inganno ed uscendone senza troppi problemi.

Una storia che quindi non è affatto conclusa perché se da un lato Eliana Michelazzo ha dichiarato di essere una vittima e di aver sofferto per un amore che ha scoperto da poco essere inesistente, dall’altro l‘accusa di Dagospia la pone nuovamente dalla parte del torto, evidenziando nuove bugie costruite a tavolino insieme alla sua socia (e compagna) donna Pamela.

A questo punto, non resta che attendere ulteriori notizie e scoprire se Barbara d’Urso sceglierà o meno di far luce su questi nuovi dubbi che hanno ancora una volta mescolato le carte in tavola.

