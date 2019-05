Eliana Michelazzo è nata a Roma il 16 luglio 1979, sotto il segno del Cancro. Del suo passato non si hanno molte notizie. Tuttavia, prima di aprire l’agenzia di spettacolo, è diventata popolare partecipando come corteggiatrice a Uomini e Donne. Eliana Michelazzo, infatti, ha corteggiato Federico Mastrostefano. Il suo percorso nel programma di Maria De Filippi fu caratterizzato dagli scontri con Tina Cipollari e con le altre corteggiatrici. Alla fine, però, Eliana non fu scelta: il tronista, infatti, le preferì Pamela Compagnucci con cui ebbe poi una storia. successivamente ha aperto un’agenzia di spettacolo, la Aicos Management che assiste, tra gli altri, anche Pamela Prati.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sembrerebbe sposata con Simone Coppi. Tuttavia, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Live, Non è la D’Urso a cui ha rivelato anche la verità su Mark Caltagirone, ha dichiarato: «Io sono stata la prima vittima di questo sistema. Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità…».