Un menu completo per il pranzo e per la cena con la verza. Ricette gustose, facili ed economiche che piaceranno a tutta la famiglia.

Se cercate delle idee per il menu della giornata, affidatevi al cavolo verza per preparare tante succulente ricette di primi piatti, secondi e contorni. Vi assicurerete gusto, originalità ed un pieno di sostanze nutritive e benefiche per l’organismo. La verza infatti,conferisce ai piatti un gusto molto particolare che si sposa perfettamente con la carne, per dare vita ad un piatto ottimo, ma anche con paste si fresche che secche.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cosa cucino oggi? Il menu completo con lo sgombro-VIDEO-

Il consiglio del giorno

La verza come altri vegetali è composta soprattutto da acqua e da fibre, proteine, ceneri, zuccheri e carboidrati. Apporta inoltre molti sali minerali come calcio, sodio, fosforo, potassio, magnesio, zinco e ferro e vitamine del gruppo A, B ed E. Il cavolo verza non contiene grassi e per questo, se cucinato a vapore o lessato in acqua, rappresenta un cibo ideale per chi vuol perdere peso o mantenere la linea. Un particolare che quasi nessuno sa è che la verza rappresenta una fonte notevole di vitamina C, anche più delle blasonate arance, possiede inoltre proprietà antinfiammatorie, diuretiche, decongestionanti e tonificanti. In cucina si presta a diversi tipi di preparazioni.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, clicca qui!

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con la verza

Scopri le ricette per la cena con la verza, clicca su successivo!