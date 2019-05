Prati Gate: Eliana Michelazzo 10 anni fa fece lo stesso, matrimonio mai esistito

Ormai da più di un mese Pamela Prati è al centro dei gossip a causa del presento matrimonio con Mark Cartegirone. Tuttavia questa farsa realizzata dall’ex gieffiena non è la prima volta che viene messe in atto, infatti 10 anni fa ci aveva già provato Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati, che ha confessato a Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso di non aver mai conosciuto il suo fidanzato Simone Coppi.

A portare alla luce tutta la verità sulla questione è il giornalista Carlo Mondonico che indagando ha riportato all luce alcune interviste rilasciate 10 anni fa dalla Michelazzo. Lei infatti anni fa aveva annunciato il suo presunto matrimonio con Simone Coppi, anche lui a quanto pare mai esistito. Il tutto ricorda alla lettera quello che ha raccontato la Prati in queste settimane. Ma vediamo bene cosa ha dichiarato Eliana tanti anni fa.

Prati Gate: Eliana Michelazzo anni fa come Pamela

Nel 2009, esattamente 10 anni fa Eliana Michelazzo, poco dopo essere uscita dal programma Uomini e Donne annunciava che presto si sarebbe sposata e spiegava il motivo per cui il volto del suo moroso doveva rimanere segreta: “Simone fa un lavoro di responsabilità a causa del quale preferisce non apparire sui giornali. Da settimane sono letteralmente presa di mira dai maligni per questa storia… Però se può zittire la gente, mi sono tatuata il suo nome sul braccio”.

Il giornalista ha riesumato dai meandri del web anche un video, che in questi giorni è diventato virale sul web in cui la Michelazzo mostra il tatuaggio realizzato con il nome del suo moroso. La donna nel video mostra il suo risentimento verso quelle persone che hanno dubitato della sua onestà: “Ciao ragazzi, vi devo dare una notizia, oggi ho deciso di chiudere il forum Quindi, visto che mi sono sposata e mi voglio creare una famiglia, non mi interessano più tutte le altre cose, ma solo vivere la mia vita. Ho anche visto che qualcuno ha anche dubitato della mia storia, del mio matrimonio, di tutte le cose che ho fatto e che ho detto fino a oggi. Invece questo video è per dirvi che è tutto vero. Sono sempre io che mi collego, non ci sono altre persone. Nessuno mi ha detto niente e faccio di testa mia, proprio perché per ogni tipo di programma e di ogni situazione, la gente crea troppe chiacchiere”.

Tutte queste dichiarazioni paragonante a quanto dichiarato da Pamela Prati lascia inevitabilmente senza parole. Inoltre solo pochi giorni fa a Dagospia, Eliana ha dichiarato che il suo uomo non è mai esistito. I due casi sono troppo simili per sembrare una coincidenza: Pamela rivelerà la verità o andrà avanti con questa storia?

