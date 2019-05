Le ricette con le rape possono essere una vera sorpresa: sane, golose e originali vi aiuteranno a portare in tavola tanta fantasia – VIDEO

La rapa è un tubero appartenente alla stessa famiglia del cavolo, quella delle Brassicaceae, di cui è possibile mangiare sia le radici che i fiori (ci riferiamo alle famose cime di rapa, protagoniste di piatti golosi della cucina tradizionale).

Dal caratteristico sapore dolce, con alcune note di piccante, le rape possono essere servite sia crude che cotte e in entrambi i casi rappresentano una soluzione sana e gustosa da portare in tavola in ogni occasione. Spesso, però, questo ortaggio è piuttosto trascurato nelle nostre cucine ma in realtà è molto versatile e facile da preparare.

Abbiamo raccolto una carrellata di 5 video ricette a base di rape, da quelle più tradizionali a quelle più insolite, tutte da assaggiare!

Ricette con le rape: tradizione e innovazione in 5 video

PENNETTE ALLE RAPE ROSSE

Un primo piatto gustoso da preparare con ingredienti sani e semplici: le pennette con le rape rosse vi permetteranno di portare in tavola una pasta diversa dal solito, gustosa e leggera.

INSALATA DI RAPA E FETA

Un’insalata delicata, leggera e dal caratteristico sapore agrodolce che potrete gustare come piatto unico light. Oltre ad essere buonissima, è anche bella da vedere grazie alle roselline preparate ad hoc.

RAPA BIANCA RIPASSATA

Le rape bianche sono perfette da consumare cotte e ripassate con aglio, olio e peperoncino: se volete scoprire tutti i trucchi per portarle a tavola con gusto e leggerezza, seguite le indicazioni di questa video ricetta.

CHIPS DI RAPA ROSSA

Una ricetta da preparare per uno snack sfizioso perfetto anche per chi è a dieta: per questa video ricetta, vi serviranno delle radici di rapa rossa e non le classiche rape precotte che si acquistano nel banco frigo.

RAPE CARAMELLATE

Questo contorno insolito e raffinato è ideale per accompagnare la carne grigliata e si presta perfettamente alle esigenze di chi segue una dieta ipocalorica: si prepara con l’aiuto della pentola a pressione.

