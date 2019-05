Tutti li buttano via, in realtà i semi dell’anguria sono molto benefici per la salute. Ecco come impiegarli per ripulire i reni e le vie urinarie.

I benefici del tè possono variare a seconda dell’ingrediente principale che contiene. Mentre alcuni componenti sono ben noti utilizzati negli infusi come miele, limone o camomilla, altri ingredienti altrettanto benefici sono meno o per nulla conosciuti, come i semi di anguria. Si ritiene che questi semi abbiano proprietà diuretiche naturali utili per pulire i reni dai calcoli ed evacuare le vie urinarie.

Il tè è una delle bevande più consumate al mondo, contiene polifenoli, antiossidanti che rendono il tè una bevanda essenziale per una buona salute. Il tè riduce lo stress, il colesterolo ed il rischio di contrarre diversi tumori. Alternate il tè con le infusioni di semi di anguria per un effetto detox sorprendente.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

I benefici insospettati dei semi di cocomero

Questi piccoli semi commestibili sono un’importante fonte di vitamina A (forte presenza di carotene), B e C, ferro, calcio, manganese, antiossidanti, ecc. Inoltre, contengono fibre essenziali per il corretto funzionamento del sistema digestivo. I semi sono molto utili per combattere i parassiti intestinali e sono altamente raccomandati per i pazienti con ittero e malattie infiammatorie.

La citrullina, un amminoacido presente nei semi, agisce come antiossidante e aiuta ad allargare i vasi sanguigni per facilitare il passaggio dell’ossigeno.

Questa molecola è anche utile per trattare e prevenire l’arteriosclerosi, l’ipertensione e l’angina. Il consumo di semi di cocomero è benefico sui reni e sulle vie urinarie, dimostrato da numerosi studi americani condotti nel corso dell’ultimo secolo.

Dovresti anche sapere che i semi di cocomero stimolano e proteggono il cuore e rafforzano tutti i muscoli del corpo umano. Questo ingrediente è un alleato di eccellenza per preservare la memoria e aumentare la concentrazione. I loro benefici non si fermano qui, interessano persino la pelle poichè stringono i pori per renderla radiosa. Ecco come fare per rendere la pelle più bella con l’anguria.

Come fare il tè con i semi di anguria?

L’ideale sarebbe far bollire i semi in 2 litri di acqua e bere regolarmente per due giorni. Per ottenere 2 litri di questa bevanda, avrai bisogno di circa 4 cucchiaini di semi di anguria fresca e 8 tazze di acqua (l’equivalente di 2 litri).

La prima fase di preparazione consiste nel separare i semi dall’anguria: passare i semi nel macinino del caffè quindi fai bollire l’acqua a fuoco vivo. Una volta che bolle, versa i semi di anguria e lasciali in infusione dai 10 ai 15 minuti. Attendere fino a quando la preparazione non si raffredda e quindi conservarla in un contenitore a scelta.

Come bere il tè?

Bevi la tua miscela per due giorni e poi fai una pausa. Puoi bere metà della bevanda (equivalente a 4 tazze) al giorno. Prima di procedere, assicurati di avere abbastanza liquidi per il giorno successivo.

Si consiglia di bere il tè ai semi di anguria almeno una volta al mese, tre giorni alla settimana.

Fonte: Santè+

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI