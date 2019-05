Pamela Prati, nella giornata di ieri, si è separata definitivamente dalla Aicos.

Prosegue l’incredibile storia che ha per protagonista Pamela Prati ed il matrimonio più discusso dell’anno ovvero quello mai celebrato con il presunto sposo Mark Caltagirone.

A poche ore dalla puntata Live non è la d’Urso dove Eliana Michelazzo dirà la sua sulla non esistenza di Caltagirone, la Prati ha infatti deciso di raccontare tutto e di recidere la collaborazione con la Aicos management e, di conseguenza, con le manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Pamela Prati e Mark Caltagirone si sono lasciati?

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda il Pamela Prati gate CLICCA QUI!

Pamela Prati prende le distanze dalle sue (ex) manager

Siamo alla resa dei conti e mentre il sodalizio tra Pamela Prati e le sue manager sembra venir meno, dietro le quinte i retroscena sembrano non mancare.

Ieri, infatti, la Prati è stata dal suo avvocato Irene la Rocca per recidere definitivamente il legame che la univa alla Michelazzo e alla Perricciolo.

Con un comunicato stampa, riportato in esclusiva da TPI, Pamela ha quindi interrotto ogni rapporto con Eliana Michelazzo, rinunciando anche al ruolo di direttrice della stessa agenzia.

“Con la presente nota si informa che, la scrivente Avv. Irene della Rocca, in qualità di legale di fiducia della Sig.ra Pamela Prati, ha provveduto a risolvere il contratto tra la stessa e l’agenzia Aicos Management Group di Michelazzo Eliana. Il rapporto si intende risolto anche in merito alla carica onorifica di direttrice della stessa Aicos Management assunto dalla Sig.ra Prati.

Per quanto premesso, da oggi in avanti, la mia assistita non ha più nulla a che fare con la società Aicos Maangement Group di Michelazzo Eliana.”

È dunque un capitolo chiuso quello dell’amicizia e della collaborazione tra la Prati, la Michelazzo e la Primacciolo. Un sodalizio andato in crisi per via del caos nato attorno al matrimonio tra la Prati e Mark Caltagirone, personaggio a quanto pare inesistente e sul quale la stessa Pamela ha dichiarato di voler parlare al più presto, non si sa ancora per quale rivista o tv.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Pamela Prati gate: Mark Caltagirone non esiste

Quel che è certo è che questa storia nata come un gossip è degenerata ben presto in altro.

Proprio ieri, infatti, la Michelazzo è stata in questura per parlare della vicenda dell’acido che avrebbe coinvolto sia lei che la Prati e che, come tutto ciò che riguarda questa storia, è stato messo in dubbio. I più curiosi, questa sera, potranno ascoltare la dichiarazione fatta da Eliana che ha ammesso la non esistenza di Caltagirone, parlando anche del suo matrimonio con un uomo mai esistito.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

GUARDA ANCHE:

Pamela Prati: esposto dell’avvocato contro le manager

Pamela Prati: saltate le nozze con Caltagirone

Pamela Prati gate, Federica Benincà: “Mark Caltagirone non esiste”