Barbara D’Urso a Live: “Eliana io mi sento presa per il cxxo”

Eliana Michelazzo invitata a Live non è la D’urso a fare chiarezza sulla vicenda Prati-Caltagirone fa una sconcertante rivelazione sulla D’Urso.

Eliana Michelazzo racconta la sua versione dei fatti nello studio di Live, di fronte a Barbara D’Urso ed il suo pubblico racconta il modo in cui sarebbe stata raggirata dalla sua grande amica Pamela Perricciolo e di come si sarebbe resa conto del fatto che Mark Caltagirone in realtà non esiste.

Durante l’intervista emerge un fatto particolare che coinvolge anche Barbara D’urso. La donna racconta di essere stata convinta di essere fidanzata per 10 anni con un certo Simone Coppi, ex fidanzato di Manuela Arcuri, magistrato sotto scorta che necessitava di mantenere l’anonimato e che per questo non riusciva ad incontrare di persona, tanto che per 10 anni avrebbe vissuto un amore esclusivamente virtuale: “ho fatto l’amore virtualmente con lui, non ci sentivamo neanche al telefono, sci scrivevamo solamente”.



Simone coppi sarebbe stato il cugino di Danny Coppi, uomo che diceva ad Eliana sempre via chat di essere il fidanzato di Barbara D’urso, della quale raccontava diversi annedoti, per esempio che era una donna molto gelosa. Ecco svelata la natura della confessione choc di Barbara D’urso al grande Fratello: “Ho avuto anche io un Mark Caltagirone”

Ovviamente apprese tali notizie Barbara D’Urso si è mostrata molto sconcertata, ma non è finita qui… il racconto di Eliana continua e si arriva a toccare un tasto dolente, si parla dell’intervista che Pamela Prati fece da Barbara D’Urso lo scorso Dicembre in cui annunciò il suo matrimonio e parlò dell’affido di due bambini. Se Mark Caltagirone non esiste si sarebbe trattato di una grande messa in scena e di una grande presa per i fondelli della conduttrice e del suo pubblico. Barbara D’urso non si trattiene e sbotta: “Io mi sento presa per il cxxo”.

Il pubblico esulta, questa vicenda ha dell’inverosimile per molti, la conduttrice ricorda a tutti che non è una vicenda di gossip, che ci sono in atto accertamenti e denunce varie, che sono state coinvolte molte persone e attuati diversi raggiri e che di donne come Eliana, che dice di essere una vittima, anche se non sa ancora bene di chi, ne esistono tantissime.

L’intervista termina con una clamorosa rivelazione, Eliana avrebbe denunciato la sua grande amica Pamela Perricciolo: “l’ho denunciata perchè tutto questo l’ha creato lei, non do tutta la colpa a lei però c’è qualcuno dietro di lei e lei deve dire chi è perchè non è possibile”

