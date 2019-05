Barbara d’Urso ha fatto una confessione choc, affermando di aver avuto anche lei un Mark Caltagirone nella sua vita.

Ieri sera, durante la settima puntata del Grande Fratello, programma condotto da Barbara d’Urso, si è tornato a parlare di Pamela Prati e del caso mediatico che sta coinvolgendo la soubrette per via della storia del suo matrimonio con Mark Caltagirone, un uomo che nessuno ha mai visto e che pare sia stato del tutto inventato dalla Prati e le sue manager.

Una storia che ha contorni misteriosi o come lo stesso Parpiglia ha dichiarato in una trasmissione andata in onda a Tiran, di cronaca nera.

In vista della confessione esclusiva che una delle due manager farà domani sera al programma della d’Urso, la stessa Barbara ha fatto una confessione choc, lasciando il pubblico da casa decisamente confuso.

Barbara d’Urso: confessione choc sulla sua vita

Come molti ormai sapranno il Pamela Prati gate è giunto anche alle porte della casa del Grande Fratello. Eliana Michelazzo, manager di Pamela Prati, proprio nei giorni scorsi e in vista di una confessione choc che farà domani sera a Live non è la d’Urso, aveva infatti chiesto di poter entrare nella casa più spiata d’Italia al fine di poter stare in un luogo isolato quando la sua confessione sarebbe andata in onda.

Come già reso noto ieri, Mediaset ha rifiutato tale richiesta, spingendo la Michelazzo a non presentarsi in studio.

In tutto ciò, però, quel che ha davvero lasciato basito il pubblico, spingendolo a commentare sui social i propri dubbi, è quanto dichiarato dalla d’Urso poco prima di concludere la puntata.

La presentatrice ha infatti ammesso di aver avuto anche lei un Caltagirone nella sua vita.

Le parole della d’Urso che hanno sconvolto il web sono state:

“Vi dico solamente che ho scoperto anche io di avere un fidanzato fantasma che ha lo stesso cognome dell’ipotetico fidanzato di Alfonso Signorini, dell’ipotetico fidanzato di Sara Varone, della stessa Eliana Michelazzo. Esisteva, forse un fidanzato. Anche io ho scoperto di avere un Mark Caltagirone che si chiamava Coppi”

La sua potrebbe ovviamente essere una provocazione. Sono bastate però queste poche parole ad incuriosire il pubblico che domani avrà sicuramente un motivo in più per seguire da vicino l’intera vicenda.

