Un video tutorial per imparare a creare delle bellissime peonie di carta, un manufatto di grande effetto ma molto semplici da realizzare.

La primavera è la stagione in cui tutto rifiorisce, e decorare la casa con dei bellissimi fiori di carta può essere l’occasione giusta per dedicarsi ad un lavoro fai da te piacevolissimo. Creare delle peonie in carta con la tecnica dello scrapbooking sarà davvero divertente e l’effetto finale sarà bellissimo. Potrete applicarle su una cornice, uno specchio, creare una composizione per un tavolo ed utilizzarle per dare un tocco di colore alla casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Diy: quadretto fiorito primaverile-VIDEO-

La tecnica dello scrapbooking è un hobby nato dall’amore per la carta, un materiale semplice ma che regala grandi soddisfazioni se ben lavorato. Attraverso la tecnica dello ‘scrap’ si possono decorare quaderni, biglietti, cornici, inviti e decorare anche scatole, per esempio di bomboniere. Un ‘fai da te‘ semplice ed economico, alla portata di tutti, grandi e piccini.

Come realizzare le peonie di carta

Per realizzare le peonie di carta, avrete bisogno di:

carta colorata

forbici

attaccatutto

cutter

Seguendo tutte le indicazioni del video tutorial, potrete realizzare due tipologie di peonia in carta. La prima più semplice e la seconda più elaborata ed esteticamente più bella. Potrete iniziare con il primo modello, per poi passare al secondo, quando avrete acquisito la giusta manualità e la conoscenza della tecnica. Le peonie potranno essere utilizzate in moltissimi modi, basterà liberare la fantasia. In questo periodo di cerimonie, potranno essere utilizzate per decorare la tavola della confettata ad un matrimonio, dei piccoli segnaposto per una prima comunione e tante altre occasioni di festa.

