Un delizioso quadretto fiorito da appendere in casa o da regalare. Un piccolo e prezioso decoro fai da te perfetto per la primavera.

Se avete voglia di cimentarvi nel fai da te e di realizzare un grazioso decoro da appendere in casa o da regalare ad un’amica, ecco un video tutorial seguendo il quale, potrete realizzare un bellissimo quadretto fiorito primaverile che potrà essere personalizzato scegliendo i colori che più vi piacciono o si adattano all’ambiente dove sarà destinato.

Sarà semplice, divertente ed economico realizzare questo quadro con il cartoncino. Un effetto finale molto piacevole per un manufatto semplice e perfetto da far realizzare anche ai bambini, magari da regalare ai nonni o alle maestre.

Come realizzare il quadro fiorito primaverile

Per realizzare il quadretto fiorito, avrete bisogno di:

tavoletta di legno

vernice

pennello con punta piatta

cartoncini colorati

colla a caldo

cutter

forbici

fustellatrice (facoltativa)

pennarello a vernice oro

Si procederà dipingendo la tavoletta di legno con una vernice color tortora e la si personalizzerà con un effetto legno molto naturale. Poi si ritaglierà il vaso in cartoncino e si personalizzerà con una scritta in oro che potrà essere anche realizzata a mano con un pennarello a vernice.

Le roselline si realizzeranno con i cartoncini colorati, facendo tante spirali di misure diverse e arrotolandole su se stesse. Le foglioline potranno essere disegnate e tagliate a mano e il tutto sarà incollato con la colla a caldo sulla tavoletta in legno. L’effetto tridimensionale sarà davvero bellissimo e chi lo riceverà in regalo non potrà che restare molto colpito!

