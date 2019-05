L’estate sta arrivando e delle mini pochette in finta pelle bellissime e colorate saranno senza dubbio utili. Ecco come realizzarle in modo semplice e veloce.

Delle mini pochette in finta pelle che saranno davvero utili da portare con se per mettere trucchi, piccoli oggetti femminili, documenti e tanto altro. Saranno anche ideali come regalo fai da te per le amiche che apprezzeranno senza dubbio un lavoro fatto a mano con amore.

L’effetto finale sarà davvero grazioso e curato anche nei minimi particolari come i piccoli ciondolini che regalano alle pochette un aspetto davvero ricercato.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Diy: come creare degli orecchini di carta-VIDEO-

Creare queste piccole pochette, potrà rappresentare anche l’occasione di riciclare in modo creativo vecchie borse in eco pelle o anche delle giacche. Regalerete una seconda vita ad un accessorio ormai diventato obsoleto.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria fai da te, clicca qui!

Come realizzare le mini pochette in eco pelle

Realizzare queste bellissime mini pochette in finta pelle sarà semplice e divertente! Vi basterà seguire tutte le indicazioni del video tutorial e reperire i materiali molto semplici che serviranno per confezionarle.

->>GUARDA ANCHE:

Riciclo creativo: porta rossetto in tessuto-VIDEO-

Diy: saponette fai da te con carta di riso-VIDEO-

Riciclo creativo: portamonente fai da te in tetrapak – VIDEO

Riciclo creativo: orecchini con bottiglie di plastica-VIDEO-

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI