Pamela Prati e Mark Caltagirone si sono lasciati?

Novità sul fronte Pamela Prati e Mark Caltagirone. Secondo alcune voci i due si sarebbero lasciati. Un dettaglio, però, appare sospetto.

Quella di Pamela Prati e Mark Caltagirone è davvero una storia senza fine.

Nelle ultime settimane i gossip su questa coppia sono stati praticamente all’ordine del giorno gettando luci ma soprattutto ombre sul profilo di entrambi.

Se da un lato Pamela Prati è stata ospite di diverse trasmissioni, inizialmente per parlare del matrimonio e successivamente per difendersi dall’accusa di essersi inventata tutto, Mark Caltagirone sembra infatti essere diventato un personaggio noto e tutto senza mai mostrarsi in pubblico.

Una particolarità non da poco che ha portato alla comparsa di diversi profili fake a lui dedicati e che ieri ha creato una certa confusione riguardo una notizia postata da uno di essi e subito rimbalzata su diversi siti.

Fine della storia tra Pamela Prati e Mark Caltagirone?

La storia tra Pamela Prati e Mark Caltagirone è un vero rebus e mentre tutti si interrogano sull’esistenza dell’uomo, ieri uno dei suoi tanti profili ha annunciato la fine della storia d’amore tra lui e la Prati. Una notizia che ha subito fatto il giro del web, destando non pochi sospetti.

Prima di tutto il profilo menzionato non è lo stesso linkato fino ad oggi dalla Prati. E, cosa non meno strana, il nome di Mark è scritto in modo sbagliato.

Insomma, sembra che nel caos generale si sia finito per dare per vera una notizia che molto probabilmente non lo era affatto.

Ovviamente mancano ancora smentite o conferme da parte della Prati e non è detto che questo nuovo interrogativo non la porti a tornare ancora una volta davanti alle telecamere per dire la sua.

Quel che è certo è che il mistero su questa coppia non è ancora stato risolto e sembra che le cose da dire non siano finite.

Intanto proseguono le polemiche contro le manager di Pamela Prati che negli ultimi giorni sono state accusate su più fronti, ricevendo persino un esposto da parte dell’avvocato di Pamela che sostiene che il suo nome sia stato usato indebitamente proprio per confermare l’esistenza di Caltagirone.

