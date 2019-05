Pamela Prati Gate: Mark Caltagirone non esiste

Aumentano le prove secondo cui Mark Caltagirone, presunto marito di Pamela Prati, non esiste.

Continua la saga su Pamela Prati e Mark Caltagirone e va avanti con novità importanti che giungono dall’avvocato della soubrette.

Durante la puntata di ieri di Live non è la d’Urso, sono infatti emersi nuovi dettagli che, insieme a quanto pubblicato sempre ieri dalla rivista Chi, hanno portato verso una strada che sembra indicare sempre più che Mark Caltagirone, l’uomo che avrebbe dovuto sposare Pamela Prati la scorsa settimana, in realtà non esiste.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Pamela Prati: esposto dell’avvocato contro le manager

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda Pamela Prati e la sua vita privata CLICCA QUI!

Anche una ritrattista dice la sua su Mark Caltagirone

Ieri è stata una giornata importante per quello che ormai è il caso Pamela Prati. Un caso così noto da essere stato discusso persino in parlamento e che ha portato a denunce come quella fatta dall’avvocato della Prati alle sue due manager. Una storia che sembra complicarsi ogni giorno di più e che se da un lato sembra aver stancato il pubblico, dall’altro non manca mai di far sorgere un certo interesse circa l’esistenza di Mark Caltagirone, un personaggio ormai diventato noto, nonostante nessuno lo abbia mai visto di persona.

E proprio a riguardo, ieri si è parlato di Romina Bandera, una ritrattista nonché nuova testimone che avrebbe dovuto disegnare un’immagine di Pamela e Mark e che ciò nonostante non ha mai ricevuto una sola foto di loro due insieme. A quanto pare l’unica immagine di Mark, avuta dalla manager della Prati, è in realtà quella dell’avvocato cagliaritano che tempo fa denunciò l’uso improprio della sua immagine. A dimostrarlo le immagini degli scambi che la ritrattista avrebbe avuto con la manager tramite WhatsApp.

Una storia che assume sempre più i contorni del mistero e che sembra non avere una fine visto che Pamela, invitata dalla d’Urso, non ha voluto esprimersi sul matrimonio, scegliendo di abbandonare lo studio pur di non dare altre informazioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Verissimo: “Pamela Prati minacciata con acido” VIDEO

Ormai sono in molti a pensare ad un caso mediatico costruito ad hoc e sfuggito al controllo. Un caso nel quale non è ancora certo quale sia il ruolo della Prati che se per alcuni è una povera vittima delle due manager, per altri è addirittura l’ideatrice di tutto o comunque una complice consenziente e desiderosa solo di ottenere consensi (anche di tipo economico) da una storia che probabilmente, secondo i piani e sempre secondo coloro che non credono ad una sola virgola di quanto detto finora, avrebbe dovuto svolgersi in modo decisamente diverso.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

GUARDA ANCHE:

Pamela Prati spaparazzata vicino al suo futuro sposo Mark Caltagirone

Pamela Prati: saltate le nozze con Caltagirone

Matrimonio Pamela Prati: clamorosa svolta dietro le quinte