Pamela Prati e Mark Caltagirone beccati insieme in strada: arriva il primo video della showgirl e del fidanzato dopo l’annullamento del matrimonio.

Nuovo capitolo per il matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone. La showgirl che avrebbe dovuto sposarsi mercoledì 8 maggio, ha annullato le nozze come ha spiegato ai microfoni di Verissimo svelando anche di aver ricevuto minacce con l’acido. La decisione della Prati di annullare il matrimonio ha scatenato nuove polemiche. Pamela Prati ha così deciso di partecipare a Non è la D’Urso lasciando però lo studio. Proprio a Live, Non è la D’Urso è stato mostrato un video di Pamela Prati e Mark Caltagirone insieme.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Pamela Prati e Mark Caltagirone insieme: il video in cui sono insieme



Nella puntata di Non è la D’Urso del 15 maggio, Barbara D’Urso ha trasmesso un video in cui ci sarebbero Pamela Prati e Mark Caltagirone insieme. Il fotografo Maurizio Sorge ha raccontato come è entrato in possesso del video in questione come riporta Bitchyf.

Potrebbe interessarti anche—>Pamela Prati: esposto dell’avvocato contro le manager

“Io ho contattato la Perricciolo, volevo sapere anche io qualcosa, è il mio lavoro. Lei mi ha detto ‘io e Pamela Prati abbiamo deciso che tu avrai le foto ufficiali’. Ogni volta che volevo incontrare Mark, lei mi diceva che non era in Italia. Mi hanno detto che lunedì lui sarebbe arrivato alle 3 di notte in un aeroporto privato di Roma. Martedì mattina io cerco Pamela e lei non risponde. La sera mi dice che erano in giro tutti e tre e mi dice di raggiungerli. Come sono arrivato non c’era più nessuno. Allora ho pensato ‘mi fa arrivare sempre un attimo dopo’. La Perricciolo mi ha dato una foto e un video, ma è tutto buio, un po’ la cosa puzza. Lei mi ha dato la sua parola che quell’uomo è davvero Mark Caltagirone”, ha spiegato Maurizio Sorge.



Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI