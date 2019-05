Arriva su Canale Cinque All Togheter Now, programma tra talent e gioco presentato da Michelle Hunziker con J Ax come capo della giuria. Scopriamo di che cosa si tratta.

“Perché la musica appartiene a tutti, mica a quell’élite che vende i dischi e riempi i palazzetti”

Così J Ax presenta il nuovo show di Canale Cinque che lo vede a capo di una nutrita e innovativa giuria.

A spiegare meglio il progetto ci pensa l’altro volto celebre del programma, la conduttrice Michelle Hunziker:

“Qui non ci sono quattro giudici che, per quanto brillanti, finiscono sempre per dire le stesse cose”

La frecciatina ai cugini The Voice e X Factor appare chiara, un po’ meno il contenuto di questo innovativo format. Ma oggi ci prova CheDonna.it a fare chiarezza.

Scopriamo tutti i segreti del nuovo show di Canale Cinque.

All Together Now cosa vuol dire?

Questa sera su Canale Cinque parte il nuovissimo show musicale targato Mediaset, ben descritto durante la conferenza stampa di presentazione proprio da uno dei suoi protagonisti, J Ax:

“Il nostro non è un talent, ma un gioco. Noi diamo modo ad un panettiere di vivere il proprio sogno musicale, senza promettergli in cambio alcuna carriera discografica. È, più o meno, il contrario di quel che succede altrove, dove i ragazzi cui è promessa una carriera discografica si vedono poi costretti a fare i panettieri”

L’ex giudice di The Voice non manca dunque di punzecchiare i suoi colleghi dei talent più famosi, pur sottolineando che All Togheter Now non è esattamente un talent: si parla infatti di gioco, un programma che mette in palio qualche piccolo momento di notorietà. Ma come?

Lo show, in sei puntate dirette da Roberto Cenci, prevede che uomini e donne con la passione per la musica entrino in studio e facciano la propria performance. A giudicarli, è il muro umano la giuria presieduta per l’appunto da J Ax e composta da esperti di musica. Solo chi riesca a convincere il Muro può proseguire nella gara e puntare prima alla semifinale (dove arriveranno 20 concorrenti) e poi alla finalissima (da 10 concorrenti), dove in palio di sanno 50mila euro.

Nel mezzo naturalmente, oltre a tanta musica, anche tanto spettacolo con duetti inediti e ospiti blasonati del mondo musicale.

All Together Now giuria

Ben 100 esponenti del mondo musicale tra cantanti, produttori, dj, critici e tanti altri, tutti schierati su un imponente muro alto ben otto metri, divenuto negli altri paesi sintomo stesso del programma.

A coordinare questa giuria particolarmente estesa J Ax chiamato, come gli altri, a tendere l’orecchio vera i 50 talenti in gara.

Niente pulsanti o poltrone da girare, a All Togheter Now bisogna cantare per esprimere il proprio consenso: ogni esibizione durerà 90 secondi e dopo i primi 30 i giudici potranno esprimere il loro voto favorevole per il candidato alzandosi in piedi e cantando con lui. Più giudici si alzeranno per cantare insieme al concorrente, più alto sarà il punteggio totalizzato da quest’ultimo. In caso di parità fondamentale sarà il voto del presidente di giuria, J-Ax.

Ma chi saranno questi 100 membri della giuria? Scopriamolo insieme:

Le Donatella, Fernando Proce, Mietta, Simona Bencini, Silvia Mezzanotte, Antonella Mosetti, Cizco, Alma Manera, Ronnie Jones, Marco Ligabue, Leonardo Decarli, Valentina Dallari, Ginta Biku, Ben Dj, Timothy Cavicchini, Palla e Chiatta, Giancarlo Genise, Nathalie, Andrea Dianetti, Pamela Petrarolo, Antonella Lo Coco, Leonardo Monteiro, Davide Papasidero, Valentina Parisse, Samantha Fantauzzi, Luca Valenti, Marcella Ovani, le Karma B, Morena Marangi, Sonia Addario, Alma e Rueka, Mariateresa Amato, Bido Bè, Alexa Selvaggia, Luca Buttiglieri, Brigida Cacciatore, Carmine Caiazzo, Susanna Caira, Sophia Calisti Guidotti, Irene Calvia, Benedetta Caretta, Lanfranco Carnacina, Claudia Casciaro, Sara Jane Ceccarelli, Maria Elisa Cirillo, Valeria Colombo, Beatrice De Do, Fabio2U, Mirkaccio, Claudio Di Cicco, Sherrita Duran, Valeria Farinacci, LaRomAntica, Jonathan Heitch, Marco Gangi, Susanna Gecchele, Anna Guerra, Valentina Gullace, Vito Iacoviello, Valeria Iaquinto, Marco Iecher, Fabio Ingrosso, Elio Irace, Ketzal, Veronica Kirchmajer, Letizia Liberati, Lucya, Maruska Starr, Marc Mari, Marika Voice, Leonardo Martera, Forlenzo Massarone, Lorenzo “Marte” Menicucci, Davide Misiano, Vincenzo Molino, Giorgio Montaldo, Daniele Moretti, Ylenia Oliviero, Serena Ottaviani, Giulio Pangi, Carlo Piazza, David Pironaci, Eleonora Puglia, Ludovica Russo, Marco Salvati, Sara Sartini, Serena Savasta, Angelica Sepe, Serena, Valentina Shanti, Silvia Specchio, Melissa Sylla, Sunymao, Alessia Tavian, Isotta Tomazzoni, Mikele Trambusti, Gabriella Zanchi, Raffa Zanieri.

All Together Now pubblicità

Sulle note di Cosa hai messo nel caffè (Sanremo 1969) di Riccardo Del Turco scorre lo spot che annuncia l’inizio di All Togheter Now, il nuovo show di Canale Cinque.

Nella promo si possono scorgere non solo i due mattatori del programma, J Ax e Michelle Hunziker, ma anche alcuni membri della giuria. Rivediamolo allora insieme.

