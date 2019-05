Pamela Prati lascia lo studio di Live, Non è la D’Urso, poi sbotta dietro le quinte prendendo a pugni la porta del camerino. Barbara D’Urso furiosa.

Pamela Prati, dopo aver lasciato lo studio di Live, Non è la D’Urso, si sarebbe sfogata dietro le quinte prendendo a pugni la porta del camerino. A riportarlo è il portale Bitchyf che ha pubblicato anche le dichiarazioni di una fonte che avrebbe assistito alla scena. Ospite della puntata del programma di Barbara D’Urso trasmessa il 15 maggio, Pamea Prati ha deciso di non rispondere a tutte le domande su Mark Catagirone sul quale c’è stata una nuova segnalazione avendo anche uno screzio con la padrona di casa.

Pamela Prati litiga con Barbara D’Urso in diretta, poi si sfoga dietro le quinte

Dopo l’intervista concessa a Verissimo, Pamela Prati è tornata in tv per ribadire la propria verità, ma a Live non è la D’Urso non è andato tutto per il meglio. Quando Barbara D’Urso ha annunciato a presenza di un video che riassumeva tutta a sua storia, Pamea Prati ha deciso di lasciare lo studio. “Sono venuta perché sono un’artista, perché hai insistito e per rispetto a te che sei un’artista sono qui, ma non risponderò a nessuna domanda a cui ho già risposto. Me ne vado, ciao”, ha spiegato.

La showgirl è poi tornata in studio, ma anche stavolta, non ha risposto a nessuna domanda lasciandosi andare ad un ulteriore sfogo: “Il tuo pubblico non è solo tuo, capito? Mi stai facendo un processo, non voglio parlare di queste cose sono private! In un modo molto sottile mi stai facendo un processo. In Italia ci sono ANCHE delle persone intelligenti. Basta. Parlate d’altro. Le inchieste facciamole fare a chi deve farle, non ai giornali. La disegnatrice? Non la conosco, perché devi chiedermi di cose che non conosco? Questa è una cosa scorretta. […] di queste cose delicate io ne parlo nelle sedi idonee, non in televisione, ok? Io adesso ti voglio salutare e me ne voglio andare gentilmente”.

Come riporta Bitchyf, poi, la Prati si sarebbe lasciata andare ad uno sfogo dietro le quinte prendendo a pugni la porta del camerino. Una fonte anonima, infatti, ai microfoni di Bitchyf ha dichiarato: “Era una furia, ha spinto via il cameramen con la telecamera ed ha preso a cazzotti la porta del suo camerino”.

