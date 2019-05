Sono sempre di più i dubbi sull’esistenza di Mark Caltagirone. Una nuova testimone sembra aver provato che l’uomo non esiste.

“Mark Caltagirone non esiste”, sarebbe questa la testimonianza di una ritrattista che stanca dei continui tira e molla da parte dell’agente di Pamela Prati ha deciso di dire la sua, svelando di non aver mai visto Caltagirone pur dovendo ritrarre sia lui che la sua futura sposa Pamela.

Una storia, raccontata sulle pagine di Chi e ripresa in studio a Live non è la d’Urso. Tra tira e molla è emerso che sono diversi a sostenere che tutta la storia del matrimonio sia una montatura e che Mark Caltagirone, in effetti, potrebbe davvero non esistere.

