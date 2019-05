L’avvocato di Pamela Prati ha fatto un esposto alle due manager accusandole di essersi spacciate per lei.

Continua la saga di Pamela Prati e del mistero che aleggia attorno alla figura del suo fantomatico futuro marito Mark Caltagirone.

Questa sera la soubrette sarà ospite a Live non è la d’urso ma a differenza delle altre volte non è ancora chiaro se con lei ci sarà o meno la sua manager Eliana Michelazzo.

Tra le due, sembra infatti che al momento non corra buon sangue e tutto per via di una lite che le avrebbe coinvolte dopo la registrazione della puntata di Verissimo.

A peggiorare le cose, l’avvocato della Prati, Irene Della Rocca, avrebbe fatto un esposto contro la Michelazzo e la Perricciolo, accusandole di essersi spacciate per lei al fine di garantire l’esistenza di Caltagirone con un emittente televisiva.

L’avvocato di Pamela Prati si mette contro le sue due manager

Si fa sempre più difficile capire dove stiano le colpe, ammesso che ce ne siano, e quale sia la verità che gira intorno a Pamela Prati e a quello che è ormai un caso mediatico.

Dopo il suo intervento a Verissimo e la presunta lite con la manager, anche il suo avvocato ha preso parte alla vicenda, facendo un esposto alle due manager della sua assistita. L’accusa sarebbe quella di aver parlato a suo nome, o ancor peggio, spacciandosi per lei con una nota emittente televisiva.

L’avvocato che ha raccontato tutto alle pagine del settimanale “Nuovo”, ha dichiarato di aver ricevuto una chiamata da uno degli autori che le parlava come se si fossero già sentiti. Cosa che, a quanto pare non è mai successa. Ricostruendo i fatti, l’avvocato ha così compreso che qualcuno si era spacciato per lei, risalendo alle due manager e procedendo così all’esposto.

Sotto accusa la Perricciolo si è difesa dicendo che l’autore in questione avrebbe parlato con un altro avvocato della Prati che, però, sempre a detta di Della Rocca, avrebbe smentito il tutto.

Un mistero sempre più fitto e nel quale, al momento, non è ancora chiara la posizione di Pamela Prati, cosa che potrebbe emergere questa sera a Live Non è la d’Urso, dove la soubrette sarà ospite, probabilmente, ancora una volta, senza il futuro sposo Caltagirone.

