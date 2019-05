Un menu completo per pranzo e cena con le fragole. Ricette gustose, raffinate e semplici da preparare.

Le fragole, sono un frutto molto dolce e gustoso ottimo da gustare in dolcezza, ma perché no, anche in altre ricette come primi e secondi piatti davvero particolari e che conquisteranno tutti al primo assaggio. Abbiamo pensato per voi ad un menu completo con per il pranzo e per la cena con piatti che vedono come protagoniste proprio le fragole.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cosa cucino oggi? Il menu completo con i mirtilli-VIDEO-

Il consiglio del giorno

Le fragole sono inserite nella lista dei 12 cibi più contaminati al mondo, per questo quando si sceglie di acquistarle sarebbe meglio sceglierle nella stagione giusta, biologiche e di alta qualità. Le fragole tutte eguali, dal profumo artificiale, non rappresentano la scelta giusta, soprattutto per i bambini. Una volta acquistate nella classica cassettina di plastica, se non vengono consumate subito andrebbero conservate in frigo, poste su un piatto l’una accanto all’altra e non ammassate. Non debbono essere bagnate prima del loro consumo e si conservano al massimo 2 giorni.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, clicca qui!

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con le fragole

Non perdere le ricette per la cena con le fragole, clicca alla pagina successiva!