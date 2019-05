I più bei nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘I’. Nomi italiani e stranieri con la loro origine ed il significato.

State per avere una bambina e non fate che pensare al nome giusto da darle? Ecco per voi una lista di nomi bellissimi che iniziano con la lettera ‘I’, nomi ricchi di storia, significato e anche personalità. Scegliere come chiamare la propria figlia non è un compito semplice, soprattutto perché gli si dona qualcosa che la accompagnerà per la vita.

Se siete ancora alla ricerca del nome perfetto per la vostra bambina, scorrete la lista di nomi che abbiamo selezionato per voi, se troverete quello giusto, sarà il vostro cuore a dirvelo!

I più bei nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘I’

Iaria: nome di origine latina, significa ‘allegra, lieta’.

Isabella: nome di origine ebraica, significa ‘sette’, il numero perfetto.

Isabel: variante del nome Isabella, nome di origine ebraica, significa ‘sette’ il numero perfetto.

Iris: nome di origine greca, era il nome della dea dell’arcobaleno.

Ilenia: nome di origine ebraica, significa ‘pianta’.

Ilary: variante inglese del nome Ilaria, nome di origine latina, significa ‘allegra, lieta’.

Ines: forma contratta del nome Agnese, nome di origine spagnola, significa ‘casta, pura’.

Ida: nome di origine tedesca, significa ‘donna guerriera’.

Isabelle: variante del nome Isabella, nome di origine ebraica, significa ‘sette’ il numero perfetto.

Immacolata: nome di origine latina, legato alla devozione della Immacolata Concezione di Maria, significa ‘pura, senza macchia’.

Iole: nome di origine greca, significa ‘Viola’.

Iolanda: nome di origine francese, significa ‘color della viola’.

Imma: forma contratta di Immacolata, nome di origine latina, legato alla devozione della Immacolata Concezione di Maria, significa ‘pura, senza macchia’

Irma: nome di origine sassone, significa ‘consacrata al dio Irmin’.

Ivana: nome di origine celtico-sassone, significa ‘tenace’.

Isotta: nome di origine celtica, significa ‘difende con il ferro’.

Irina: nome di origine greca, significa ‘pace’. Variante del nome Irene.

Ileana: nome di origine greca, significa ‘simile al sole’.

Iride: nome di origine greca, significa ‘annunciare’.

Irene: nome di origine greca, significa ‘pace’.

Ilena: nome di origine ebraica, significa ‘pianta’. Variante di Ilenia.

Iside: nome di origine egizia, significa ‘colei del trono’.

