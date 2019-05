Un video tutorial per imparare a realizzare dei graziosi orecchini di carta perfetti da sfoggiare in estate e come regali fai da te.

Realizzare degli orecchini di carta colorati e davvero graziosi per l’estate, è un modo per riciclare in modo creativo dei cartoncini colorati, soprattutto quelli che si utilizzano per la tecnica dello scrapbooking che risultano avere sempre delle bellissime fantasie. Il risultato sarà davvero bellissimo e gli orecchini diventeranno dei gioielli fai da te, dai quali non vi separerete facilmente. Saranno anche perfetti come regali fai da te per le amiche!

Sarà semplice e divertente creare questi orecchini in diverse forme e fantasie, e il materiale con cui sono realizzati risulta essere davvero molto molto economico. Una volta appresa la tecnica, potrete poi realizzare anche ciondoli, bracciali e tanti monili personalizzati!

Riciclo creativo: come realizzare gli orecchini di carta

Per realizzare gli orecchini di carta, avrete bisogno di:

cartoncini da scrapbooking in fantasie varie

fustelle di diverse forme

cartoncino nero da 200 grammi

colla vinilica

pennello

acqua

monachine per orecchini

anelli per bigiotteria

pinze da bigiotteria

Seguendo tutte le indicazioni del video tutorial, potrete realizzare questi meravigliosi orecchini in carta, i materiali sono davvero semplici da reperire e se non avete le fustelle, potrete ricreare i disegni e le forme a mano. Non vi resta che seguire il video tutorial!

