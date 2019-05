Scopri perché assumere aceto di mele e miele ogni mattina fa bene al tuo organismo.

Che l’aceto di mele sia un ottimo alimento, utile a contrastare diversi problemi per via delle sue numerose proprietà benefiche è una cosa sempre più risaputa. Quello che ancora ignorano in molti è che questo prodotto usato al mattino insieme a del miele biologico può fare davvero la differenza, regalando una sensazione di benessere mai sperimentata prima. Ciò avviene perché uniti mettono insieme le loro proprietà creando un vero e proprio elisir in grado di far bene alla salute.

Per far si che ciò avvenga, però, è indispensabile scegliere sempre un aceto di mele biologico ed un miele prodotto a freddo (quindi crudo) e ovviamente biologico.

Ecco perché assumere aceto di mele e miele ogni mattina fa bene all’organismo

Per prima cosa è utile ricordare che miele e aceto di mele insieme danno vita ad un rimedio che funge da antibiotico, antinfiammatorio ed antiossidante. Perfetto per rafforzare il sistema immunitario e trarre subito l’energia per dare inizio alla giornata. Ovviamente, gli effetti positivi non finiscono qui. Di seguito alcuni tra i più noti:

Miglioramento del sistema immunitario

Effetto alcalinizzante

Digestione migliore

Colesterolo più basso

Regolazione dell’ipertensione

Metabolismo più veloce

Minor dolore alle articolazioni

Minor acidità di stomaco

Infiammazione ridotta

Miglioramento del mal di gola

Effetto anti age

Scomparsa dell’alito cattivo

Maggior senso di rilassatezza

Per ottenere questi benefici, è consigliabile assumere aceto di mele e miele al mattino, in modo di iniziare la giornata con la giusta carica. Ma come realizzare la bevanda ideale?

Farlo è molto semplice e servono solo tre ingredienti:

Una tazza di acqua naturale

Un cucchiaio di aceto di mele biologico

Un cucchiaino di miele crudo e biologico

Si mescola il tutto e si beve appena svegli, almeno venti minuti prima della colazione.

Come per tutti i rimedi naturali è importante non eccedere con le dosi in quanto l’aceto di mele ad alte concentrazioni può avere delle controindicazioni. Stessa cosa vale per il miele, specie se si hanno problemi di glicemia alta o diabete. Come sempre, è consigliabile chiedere un parere al proprio medico curante per agire nel modo più idoneo per la propria salute.

Fonte: viverepiusani.it

