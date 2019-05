Un menu completo per il pranzo e la cena con gustose ricette a base di limone. Piatti dal sapore unico che conquisteranno il palato al primo assaggio.

Il limone, un frutto dalle mille risorse sia per la nostra salute ma anche per il nostro palato, aromatizzando i piatti in modo unico. In cucina viene utilizzato in moltissime ricette e preparazioni, dalla semplice tazza di tea al limone al secondo piatto succulento. Ne viene utilizzato il succo ma anche la buccia, ricca di oli essenziali e perfetta per aromatizzare i dolci.

Il consiglio del giorno

I limone possiede molte proprietà curative e veniva utilizzato come antisettico e antibatterico addirittura dagli egiziani e dagli antichi greci. Ad oggi questo frutto, conserva ancora il suo profumo e le sue molteplici qualità ed in cucina risulta essere un ingrediente ottimo per aromatizzare in modo unico i cibi ed essere protagonista di ricette molto gustose. Quando lo si utilizza nelle preparazioni culinarie si deve utilizzarne il succo e la scorsa, eliminando la parte bianca tra essi che potrebbe risultare amara.

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con il limone

