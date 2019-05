Un menu completo per pranzo e cena con ricette a base di spinaci. Piatti gustosi, semplici da realizzare ed economici.

Siete alla ricerca del menu perfetto per la giornata? Niente paura, se avete degli spinaci in frigorifero, potrete realizzare piatti succulenti per pranzo e cena, un primo, un secondo e dei contorni davvero ricchi di gusto e semplici da preparare.

Gli spinaci sono un ortaggio ricco di sapore e soprattutto di proprietà nutritive e rimineralizzanti, sono infatti ricchi di ferro, potassio, fosforo, rame e calcio. La quantità di ferro contenuta negli spinaci è stata per anni sopravvalutata e inoltre non è facilmente assimilabile dal nostro organismo. Fonti vegetali ricche di ferro sono per esempio le lenticchie che ne contengono una quantità maggiore agli spinaci. In cucina però queste preziose foglie verdi sono molto versatili e regalano grandi soddisfazioni al palato. Possono essere consumati cotti e anche crudi, conditi in insalata con tanto limone o aceto balsamico.

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con gli spinaci

