Fai da te donna: reggiseno con schiena scoperta – VIDEO

Un progetto fai da te donna, per imparare a modificare un reggiseno in modo da utilizzarlo anche a schiena scoperta: ecco il video tutorial.

Con l’arrivo dell’estate, sono sempre più frequenti le occasioni in cui indossare abiti, top e magliette che lasciano la schiena scoperta. Peccato, però, che questo tipo di indumento mette in mostra la fascia e le bretelle del reggiseno, con un risultato poco elegante e raffinato.

Per risolvere il problema, questo video tutorial di fai da te donna ti mostrerà come modificare un normale reggiseno in modo tale da renderlo invisibile sotto qualsiasi tipo di scollatura!

