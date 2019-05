Addio a Niki Lauda, ex campione di Formula 1

Si è spento a 70 anni Niki Lauda, uno dei piloti di Formula 1 più famosi di sempre.

Nelle ultime ore è giunta la notizia della scomparsa di Niki Lauda, ex pilota di Formula 1.

La famiglia ne ha dato comunicato poche ore fa e lo stesso è stato pubblicato da The Sun.

Niki Lauda era considerato una stella della formula 1, uno dei migliori piloti di sempre, in grado di affascinare con la sua bravura e di contagiare tutti con la sua voglia di stare in pista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> F1 in lutto per la morte del direttore Charlie Whiting – VIDEO

Se vuoi restare aggiornata sugli ultimi argomenti di attualità CLICCA QUI!

L’addio a Niki Lauda

Il comunicato della scomparsa di Niki Lauda, spentosi a 70 anni dopo un problema ai reni è stato fatto dalla famiglia che lo ha così salutato:

“Con profonda tristezza annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente con la sua famiglia vicino, Lunedì. I suoi risultati come atleta e imprenditore sono e rimarranno indimenticabili, come il suo instancabile entusiasmo per l’azione, la sua schiettezza ed il suo coraggio. Un modello e un punto di riferimento per tutti noi. Era un marito amorevole e premuroso, un padre e nonno lontano dal pubblico e ci mancherà.”

Parole molto sentite che lasciano intuire la grande perdita non solo dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto umano.

Niki Lauda è stato campione del mondo di Formula 1 per ben tre volte (due con la Ferrari ed una con la McLaren). Ha inoltre lavorato come dirigente sportivo e imprenditore, fondando due compagnie aeree (Lauda Air e Niki).

Noto anche come “il computer” per via della sua bravura nel cogliere anche i più piccoli difetti della vettura sulla quale si trovava, ha incontrato un grande scoglio nella carriera a causa dell’incidente che lo sfigurò ma non riuscì a spegnere la sua passione per la corsa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Volo Ryanair atterra a Bari ma lui doveva andare a Cagliari, accade irrepabile – VIDEO

Nato a Vienna il 22 Febbraio del 1949, Niki Lauda si è spento il 20 Maggio. L’ex pilota aveva trascorso gli ultimi tempi lottando con alcuni problemi di salute. Dopo un trapianto di polmoni era stato infatti ricoverato per un problema ai reni per il quale si era sottoposto ad un trattamento di dialisi.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo della Formula 1.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

GUARDA ANCHE:

Juventus: l’allenatore Massimiliano Allegri lascerà la squadra – VIDEO

È morta Ashley Massaro la superstar del wrestling – VIDEO

Daniele De Rossi confessa ai tifosi: “se me lo chiedete smetto di giocare”