Eliana Michelazzo confessa tutto e chiede di entrare al Grande Fratello

Nelle ultime ore, il possibile ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello, ha creato un vero caos mediatico. Ecco la risposta di Mediaset.

Chi ha seguito il caso relativo a Pamela Prati e al suo presunto futuro marito, Mark Caltagirone, avrà già riconosciuto il nome della Michelazzo che è una delle due manager di Pamela e quella che più spesso presenzia insieme a lei ai vari programmi.

Nelle ultime ore, è emerso un nuovo particolare secondo il quale, stanca delle troppe bugie, Eliana avrebbe deciso di dire tutta la verità su Caltagirone a Live non è la d’Urso.

La manager della Prati ha continuato dicendo di sentirsi in pericolo e di star valutando la possibilità di andare all’estero o di cercare un posto sicuro e isolato come potrebbe essere la casa del Grande Fratello. Un’idea che al pubblico sembra non essere piaciuta, scatenando il caos e portando Mediaset a prendere la parola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Prati gate: nuovo mistero messo in luce da Parpiglia

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda Pamela Prati e Mark Caltagirone CLICCA QUI!

Eliana Michelazzo al Grande Fratello? La risposta di Mediaset

Sembra che questa settimana il Prati Gate potrebbe giungere ad una svolta decisiva. La manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo ha infatti deciso di dire tutta la verità a Barbara d’Urso prendendo parte a Live non è la d’Urso e raccontando dei retroscena inediti sia su Caltagirone che sulla sua vita amorosa che, a quanto pare, nasconde delle bugie visto che lei stessa sarebbe stata vittima di un grande raggiro durato ben 10 anni.

A suo dire, la sua confessione sarà così eclatante da farla sentire a rischio di attacchi mediatici. Una sensazione che l’ha spinta a considerare l’idea di andare all’estero o di trovare un luogo sicuro in cui isolarsi. Da qui l’idea del Grande Fratello che è stata però, prontamente rigettata da Mediaset che ha rilasciato il seguente comunicato stampa:

“L’ipotesi dell’ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall’editore di Mediaset”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Pamela Prati gate, Federica Benincà: “Mark Caltagirone non esiste”

Certo, ciò non esclude del tutto un suo ingresso, visto che potrebbe entrare come partecipante non in gare o semplicemente per stare nella casa in visita. Salvo particolari eccezioni, però, sembra che questa possibilità sia da scartare.

A questo punto c’è da capire se la manager della Prati parteciperà comunque dallo studio per dare qualche anticipazione su ciò che svelerà Mercoledì o se prenderà altre decisioni.

Quel che è certo è che a breve giungeranno notizie che potrebbero fare un po’ di luce su quello che è ormai diventato a tutti gli effetti un caso mediatico.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

GUARDA ANCHE:

Pamela Prati e Mark Caltagirone si sono lasciati?

Bufera Prati: anche l’amica Manuela Villa ora ha dubbi su di Mark – VIDEO

Pamela Prati e Mark Caltagirone beccati insieme per strada