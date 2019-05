Gabriele Parpiglia ha portato alla luce un nuovo mistero che coinvolge la manager di Pamela Prati e Mark Caltagirone.

Prosegue il Prati gate e lo fa con novità sempre più sconcertanti. Una delle ultime è giunta da Gabriele Parpiglia che attraverso una storia di Instagram ha mostrato un particolare inatteso che riguarda Eliana Michelazzo (manager di Pamela Prati) e Mark Caltagirone.

Sembra infatti che per un attimo, sul profilo social di Caltagirone sia apparsa una foto di Eliana Michelazzo. La stessa foto, prontamente cancellata, è poi apparsa sul profilo della manager. Un po’ come accade quando si gestiscono più profili e si carica per errore una foto in quello sbagliato.

Una svista che solleva non pochi dubbi e che porta ancora una volta alla solita domanda sull’esistenza di Mark Caltagirone.

La foto di Eliana Michelazzo appare sul profilo di Caltagirone

È alquanto strano quanto accaduto sul profilo di Mark Caltagirone dove è apparsa per qualche istante una foto di Eliana Michelazzo.

Quanto accaduto è stato immortalato da Gabriele Parpiglia che ha poi commentato il tutto portando avanti due ipotesi. La prima è che Eliana in quel momento fosse in compagnia di Mark Caltagirone, la seconda e più probabile è che l’agente di Pamela Prati gestisca anche il profilo del presunto futuro marito di Pamela e che l’apparizione di una sua foto (durata solo pochi istanti e immediatamente cancellata) sia il frutto di un errore. Una svista che capita spesso se si gestisce più di un dominio.

A questo punto c’è da capire se la manager gestisca il profilo di Caltagirone dietro sua richiesta o perché, come si sospetta ormai da diverso tempo, Mark è solo un personaggio inventato.

Al momento l’unica a poter dare una risposta sembra essere proprio Eliana che ha già annunciato di voler confessare tutto a Live non è la d’Urso. Mancano quindi pochi giorni prima di apprendere la verità su Caltagirone e sul matrimonio dell’anno.

Fino ad allora bisognerà attendere e chissà che nelle prossime ore non giungano altre foto o testimonianze in grado di anticipare quanto avverrà Mercoledì sera nel salotto di Barbara d’Urso.

