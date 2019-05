Secondo studi recenti, la vitamina D aiuterebbe i bambini contro le allergie e le infezioni respiratorie e non soltanto per il benessere delle ossa.

Durante il 21 esimo congresso della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (SIAIP) in corso a Milano dal 16 al 18 maggio 2019, sarebbe emerso che la vitamina D non sarebbe soltanto fondamentale per la salute delle ossa, ma importantissimo per aiutare i bambini contro patologie cardiovascolari, autoimmuni, allergie e infezioni respiratorie.

Durante il congresso sarebbe stata messa in evidenza la capacità della vitamina D di intervenire nelle cellule appartenenti alle difese immunitarie aumentando la risposta dell’organismo nei confronti delle aggressioni esterne.

Vitamina D valido aiuto contro le allergie e le infezioni respiratorie dei bambini

Studi recenti hanno messo in luce come la supplementazione con vitamina D abbia ridotto la frequenza di episodi di broncospasmo nei bambini asmatici. Tra le patologie che possono essere ridotte con l’integrazione della vitamina D, le bronchioliti, l’otite media, il respiro sibilante e la Tbc.

Durante il congresso è stata messa in rilievo l’importanza dell‘esposizione al sole per una corretta sintesi della vitamina D. Soltanto il 10 per cento di questa vitamina viene assunta con l’alimentazione. Recenti studi avrebbero messo in evidenza come la carenza di vitamina D possa influenzare la comparsa di dermatiti, in particolare quella atopica nei bambini.

