Pamela Prati gate, Federica Benincà rivela tutto quello che sa su Mark Caltagirone

Il caso di Pamela Prati e Mark Caltagirone è ormai sulla bocca ti tutti e ormai in tanti si chiedono cosa ci sia di vero su tutta questa storia. Sull’argomento è intervenuta Federica Benincà, influencer e ormai ex amica di Pamela Prati e delle agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, che è stata intervistata a Storie Italiane.

L’ex corteggiatrice ha rivelato alcuni agghiaccianti retroscena: “Ci credevo veramente. Sono stata la prima a sapere del matrimonio tra Mark Caltagirone e Pamela Prati. Lei mi mostrava i disegni ed i braccialetti regalati da Rebecca e Sebastian. Sono stata invitata alle nozze. Ero felice per Pamela Prati. Aveva la scintilla negli occhi di una donna innamorata.”

Dopo aver creduto a tutto quello che le riferivano de due agenti, Federica ha voluto vederci chiaro: “All’inizio non ho seguito tutto l’affaire perché ci credevo tanto. Mi è scattato il campanello d’allarme quando ha parlato Alfonso Signorini, che sicuramente non ha bisogno di visibilità. Da lì ho prestato più attenzione. Mi è dispiaciuto che con queste persone avevo un legame affettivo. Nel momento del bisogno, ci sono sempre state. Ho le prove di tutto quello che dico. A loro chiedevo spiegazioni: ‘Mark esiste? Perché non si fa vedere?’”

Pamela Prati gate: Federica Benincà scopre la verità

Ma non è tutto infatti Federica Benincà ha rivelato anche altre notizie sul caso di Pamela Prati e Mark Caltagirone: “La storia della vittima e carnefice è finita. C’è complicità. Ho visto, l’ultima volta, Pamela il 24 febbraio per la copertina del matrimonio a Firenze. Io risiedo a Siena con il mio fidanzato. Pamela, con me, si è sempre aperta. Me ne sono andata per vie legali, perché avevo un contratto di rappresentanza. Cerco dei chiarimenti, sto osservando”.

La Daniele non riesce a spiegarsi perché le agenti continuino a sostenere questa tesi visto che ci stanno rimettendo:“Sarà un cane che si morde la coda, adesso si allontaneranno tra di loro. Nell’ultima ospitata in tv infatti come avrete visto, ogni volta che Eliana veniva nominata Pamela si agitava. Si allontaneranno a vicenda e finirà così. Io ho paura per quello che sono riuscite a inventarsi perché io mi sono affidata nelle mani di persone sbagliate, mi sono sentita stupida e ingenua. Ho paura per quello che la mente umana riesce a inventarsi”

