Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, si è scagliata contro alcuni utenti attraverso il suo account Instagram

Ludovica Valli è conosciuta principalmente per la sua partecipazione a Uomini e Donne, al quale è seguita la partecipazione a Temptation Island. Tutto questo le ha portato inevitabilmente molto successo sopratutto sui social, non a caso su Instagram conta circa 2milioni di followers.

Ma come è risaputo è impossibile essere apprezzati da tutti e infatti la Valli è finita al centro di una bufera mediatica. Non è la prima volta che l’ex tronista viene criticata per il suo corpo ed ha questa volta qualcuno ha avuto da ridire sul suo aspetto.

La foto che ha creato questo trambusto è stata una delle tante immagini che la Valli pubblica sul profilo personale. Infatti a molti dei suoi followers la foto è sembra “strana, distorta. Il problema? Una spalla troppo “in giù”. In tanti hanno pensato anche che la foto fosse stata ritoccata e tutti questi commenti non sono andati proprio giù alla Valli. Proprio dopo un commento che chiamava in causa la sua spalla, Ludovica non ha retto la rabbia e si è sfogata spiegando che si tratta di una malformazione.

Ludovica Valli, sbotta sui social: “Ignoranti”

A Ludovica Valli non sono andati proprio giù i commenti di alcuni utenti Instagram e senza pensarci due volte gli ha risposto per le rime: “Ho una spalla in giù per una malformazione del mio corpo, che ho dalla nascita. Ci sono nata. Ignorante. Siete persone che veramente prive di ogni cosa, voi che puntate il dito, voi che vi permettete di criticare appena c’è anche un capello fuori posto”.

L’ex tronista ancora furiosa per i commenti poco sensati e non moderati ha aggiunto: “Ma voi come vi permettete di giudicare ciò che non conoscete o sapete? Perché credo che solo il 10% delle persone che mi seguono sanno cosa ho passato nella mia vita, e soprattutto sanno la mia storia”

