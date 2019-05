Grande Fratello, scatta il bacio tra Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini ma c’è lo zampino dei produttori del GF

In questi giorni Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini sono al centro del gossip soprattutto a causa delle dichiarazioni rilasciate da Edoardo Ercole. Quest’ultimo, quando ha entrato nella Casa del Grande Fratello per il confronto, ha rivelato che Gianmarco gli avrebbe raccontato che Michael ci avrebbe provato con lui. Il tutto sarebbe successo quando entri era dei tentatori nel programma Temptation Island.

Ma ora i due sono tornati sui giornali di gossip per un bacio scattato tra i due. Michael Terlizzi si è trovato vicino a Gianmarco e i due si sono dovuti baciare, Onestini però non era troppo convinto. Ecco il discorso riportato da Bitchf.it:

“Gianmarco: ‘Sulla guancia ce lo diamo’

Michael: ‘No devi darmelo almeno vicino alla bocca, altrimenti rompono le scatole’

Michael: ‘Fammi prendere l’iniziativa, io faccio l’uomo’

Gianmarco: ‘Come?’

Michael: ‘Però devo toccarti le labbra. Fammi toccare le labbra. Dai che altrimenti si incavolano e non passiamo la prova’

Gianmarco: ‘Facciamo come dico io, dai tranquillo’”

Tuttavia Michael non è riuscito a baciare Gianmarco, infatti quest’ultimo si è scansato e il bacio in bocca si è trasformato in un bacio sul collo. Bisogna anche dire che il bacio non è quello che sembra infatti dietro c’è lo zampino del Grande Fratello.

Grande Fratello: bacio tra Michael e Gianmarco solo per soldi

I concorrenti del Grande Fratello ogni settimana devono affrontare delle prove per poter aumentare il budget e questa era una di quelle.

Poche ore prima era stato dato un comunicato che enunciava” Grande Fratello ha deciso la prima missione budget di questa settimana. Da adesso fino a stanotte, ogni volta che sentirete suonare le note di una canzone d’amore, dovrete avvicinarvi a una persona che avete nei paraggi e lasciarvi andare a un romanticissimo ballo lento coronato da un lungo e cinematografico bacio al termine della canzone. Ogni canzone d’amore sarà preceduta da un breve accenno di “Baciami Ancora” di Jovanotti, così avrete modo di formare velocemente le coppie. Il Grande Fratello valuterà attentamente il vostro impegno: il compito sarà portato a termine solo se tutti avranno rispettato quanto richiesto.”

In baci visti sono stati innumerevoli e oltre a questo quello degli di nota è stato quello tra Daniele e Matina, frizzati durante il bacio, e quello tra Erica e Gennaro.

