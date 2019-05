Pamela Prati e Mark Caltagirone, fine di una storia? Il particolare sospetto.

Ieri molti siti hanno riportato la notizia della fine della storia tra Pamela Prati e Mark Caltagirone e tutto per via di un messaggio che lo stesso Caltagirone avrebbe postato su Instagram, annunciando la fine della storia e parlando di spiegazioni future.

Un particolare, però, ha insospettito tutti. L’account del post era diverso da quello solitamente taggato da Pamela e riportava persino il nome in modo errato.

Ne è quindi emerso che molto probabilmente si tratta di un account fake di Caltagirone.

