Franco Terlizzi, ospite a Mattino, si scaglia contro contro il comportamento inadeguato e scorretto di Francesca De André

Michael Terlizzi, figlio del pugile Franco Terlizzi, è costantemente sui giocarli di gossip tuttavia ultimamente il ragazzo non sta trascorrendo un momento piacevole all’interno della Casa del Grande Fratello. Da quando è stato nominato ha iniziato a rivedere in uno stato di continua paranoia. Nel corse del confessionale il 31enne è scoppiato anche a piangere: “Sono introverso. Difficile farsi accettare da tutti”

Ad aumentare la pressione sul ragazzo ci ha pensato anche Francesca De Andrè, fra i due è scoppiata una lite furibonda poiché Michel voleva sapere le cause della nomination nei suoi confronti: “Reagisci a scoppio ritardato? Vieni a dirmelo due giorni dopo? Se me lo avessi detto al momento magari mi sarei ricordato anche meglio la cosa. Come faccio a ricordare due giorni dopo?”. Michael, allora, l’ha accusata: “Sei andata da Gianmarco a dire una cosa che non avevo mai detto, così metti a repentaglio un’amicizia”.

Poi spazientita ha aggiunto: “Hai 12 anni Michael? Metti a repentaglio un’amicizia per una caz**ta del genere? Quanti anni hai Michael? Non mi puoi fare questi discorsi. Io non sopporto quando entri in paranoia per le ca**te. Te lo giuro, non ce la faccio. Michael ti prego. Metto a repentaglio un’amicizia, nemmeno all’asilo”.

Franco Terlizzi contro Francesca De Andrè: “Una maleducata”

Il comportamento della De Andrè non è andato giù al padre di Michael, Franco Terlizzi, che ospite a Mattino Cinque da Federica Panicucci si è scagliato contro la ragazza.

L’ex naufrago ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua e anche questa volta non le manda di certo a dire: “Purtroppo mio figlio delle volte viene incompreso, però quando mio figlio parle è educato non come lei che è abbastanza maleducata. Maleducata, storpia le parole e dice cose che non vanno bene per la tv”.

Il comportamento della De Andrè non va a genio ha numerose persone, considerata troppo aggressiva e prepotente nei confronti dell’altri coinquilini della Casa. Infatti, solo la settimana scorsa, il pubblico di Canale 5 aveva chiesto a gran voce la sua squalifica per il comportamento sgradevole dei confronti di Mila Suarez. Tuttavia nei suoi confronti non è mai stato preso nessun provvedimento ufficiale.

