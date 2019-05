Secondo un’esperta c’è un’errore che la maggior parte di noi commette ogni mattina a colazione. Ecco di cosa si tratta.

La colazione è il pasto più importante della giornata e permette di ottenere la spinta necessaria per affrontare il resto della giornata, ma le colazioni non sono tutte uguali. Anche se mangi qualcosa di apparentemente salutare come un frullato di avocado, una barretta di cereali o un frutto, probabilmente non ti darà la giusta carica.

Perchè è importante mangiare proteine a colazione

Secondo la dietista Krista Yoder Latortue “Indipendentemente dal pasto (colazione, pranzo o cena), il piatto dovrebbe essere composto per metà da frutta e verdura, un quarto di cereali integrali e il restante quarto di proteine“, afferma. È importante concentrarsi sulle proteine ​​perché sono quelle che solitamente si dimenticano, sopratutto a colazione.

Le proteine ​​non forniscono solo il carburante necessario a mentenerti attivo durante tutta la giornata ma permettono controllare la fame : “Se mangi solo carboidrati a colazione, il tuo metabolismo sarà spento per tutto il giorno”, dice Yoder Latortue. “La tua fame si basa su due fattori: quanto mangi e cosa mangi. Se non mangi proteine ​​a colazione, arriverai affamato a pranzo, e quando si è affamati si fanno scelte non salutari. ” afferma la dietologa.



C’è un’altra ragione per cui la mancanza di proteine ​​a colazione è nociva per te: dal momento che il tuo sistema può assumere solo 30 grammi alla volta, se non le mangi al mattino, sarà difficile assumerne il giusto fabbisogno giornaliero. La maggior parte delle donne ha bisogno di circa 80-100 grammi di proteine ​​al giorno, anche se la quantità esatta da consumare dipende dal peso e dall’attività fisica, afferma Yoder Latortue.

Non è necessario fare una ricca colazione con bistecca e uova per ottenere abbastanza proteine. “Potrebbero bastare delle uova con formaggio e della frutta”, suggerisce la dietista.

Tieni presente che il tuo obiettivo è quello di ottenere tutte le tue esigenze proteiche dal tuo cibo. “Le fonti ovvie sono quelle animali, come pollo, manzo, tacchino, uova, latte, formaggio, yogurt”, afferma Yoder Latortue. Ma considera le fonti a base di erbe, come fagioli, noci e semi. “Hummus, tofu ed edamane sono anche grandi fonti di proteine”, afferma Yoder Latortue.

