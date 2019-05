I fondatori avevano promesso che non sarebbe mai successo, e invece sembra proprio realtà: dal 2020 anche su Whatsapp vedremo le pubblicità. Scopri di più..

I fondatori originari dell’applicazione avevano sempre sotterrato ogni rumors, promettendo che nulla di simile avrebbe mai interessato la propria creazione: dopo tanti anni invece le cose sembrano cambiare, e il provvedimento sembra molto vicino.

Come annunciato durante il Facebook Marketing Summit 2019, l’applicazione verrà interessata dalla presenza delle pubblicità a partire dal 2020, ma che appariranno soltanto nell’area relativa agli status (come accade già da tempo su Instagram).

La scelta era già trapelata in modo non ufficiale lo scorso anno, quando si vociferava che questa introduzione avrebbe interessato Whatsapp già dal 2019. Al tempo nulla era stato confermato e i tempi sono slittati, anche se non di molto.

Gli annunci dureranno pochi secondi, durante i quali gli utenti potranno decidere se visitare la pagina dell’inserzionista di turno o se aspettare il termine della pubblicità per passare allo stato successivo.

Anche su Whatsapp vedremo le pubblicità, ma dal 2020: ecco perché

Dopo l’acquisizione da parte del grande colosso Facebook, i creatori originari dell’applicazione sono entrambi fuoriusciti, anche in seguito alle nuove politiche scelte per il funzionamento e le finalità di Whatsapp stessa.

Quindi anche nel caso di quest’ultima decisione c’è dietro un nuovo team, che nonostante abbia notato lo scarso utilizzo degli status fatti a mo’ di “stories”, cerca anche di guardare alla loro ascesa.

Da ciò che trapela infatti, è possibile che il gruppo Facebook stia pensando a un rilancio di questa opzione attraverso l’aggiunta di caratteristiche mai viste o di collegamenti dirette con app simili e appartenenti allo stesso colosso.

Una buona intuizione? Se gli status verranno utilizzati di più e se le pubblicità saranno viste di buon occhio, staremo a vedere..

