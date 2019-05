Il padre di Britney Spears avrebbe chiesto maggior controllo sulla vita della figlia.

Prosegue senza sosta la lotta interna alla famiglia di Britney Spears per il controllo che il padre avrebbe sulla figlia e che la madre, entrata in gioco da poco, sta cercando di diminuire.

Una storia che è esplosa con il recente ricovero della pop star e la nascita del movimento Free Britney, secondo il quale la cantante si trovava in clinica contro la sua volontà.

Tra testimonianze e confessioni varie è ancora difficile tirare le somme e mentre si sta indagano sulle effettive capacità della cantante, il padre Jamie che si diceva fosse gravemente malato, è tornato all’attacco chiedendo di poter aumentare il controllo che ha sulla figlia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Britney Spears si ritira? La cantante rompe il silenzio – VIDEO

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda Britney Spears e la sua vita privata e professionale CLICCA QUI!

Il padre di Britney Spears chiede più controllo sulla figlia

Dopo il caos mediatico emerso a seguito del recente ricovero di Britney e dopo l’intervento della madre della pop star che ha chiesto di diminuire il controllo che il padre ha sulla ragazza, quest’ultimo ha deciso di scendere in campo per dire la sua.

L’uomo ha così richiesto di poter avere potere decisionale sulla figlia anche in Florida, Louisiana e Hawaii. I luoghi sembra siano stati scelti perché mete frequenti che Britney visita in vacanza e dove hanno anche delle proprietà.

Secondo Blast, quindi, l’uomo desidera estendere la tutela legale che ha già sulla figlia, andando contro la richiesta dell’ex moglie e aggiungendo un ulteriore clausola secondo la quale in caso di contestazioni sulla conservatorship ogni tribunale di altri stati dovrà essere costretto a riconoscere l’ordine imposto dalla California e secondo il quale lui ha il pieno controllo sulla figlia.

Una situazione che sembra essere sfuggita di mano un po’ a tutti e che per questo motivo ha posto sotto indagine quanto avvenuto fino ad oggi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Britney Spears: “Non credete a quello che sentite su di me” VIDEO

Sembra infatti che il giudice abbia richiesto un’indagine più approfondita su tutto il team che segue Britney e ovviamente anche sul padre Jamie. Verrà inoltre valutato lo stato mentale della popstar al fine di comprendere se questo controllo sia davvero così necessario e in che modalità dovrebbe essere applicato.

Presto, quindi, potrebbero arrivare nuove informazioni su Britney e sul suo futuro sia professionale che personale.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

GUARDA ANCHE:

Britney Spears: in suo aiuto arriva mamma Lynne

Britney Spears: “sono stata ricoverata contro la mia volontà”

Britney Spears si unisce al movimento Free Britney – VIDEO