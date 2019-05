Come realizzare un grazioso porta anelli riciclando in modo creativo una vaschetta per il gelato. Un modo per dare nuova vita ad un oggetto destinato ad essere gettato via.

L’estate si avvicina e come ogni anno in ogni casa si consumeranno quantità industriali di gelato, vaschette che ogni giorno sarebbero destinate al macero ma che possono essere riciclate in modo creativo dando vita ad oggetti utili e molto belli, come nel caso di questo delizioso porta anelli in stile Shabby Chic realizzato con materiali semplici ma di grande effetto.

->>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Fai da te: ghirlanda di primavera arricciata-VIDEO-

Seguendo tutte le indicazioni del video tutorial potrete realizzare il porta anelli da tenere in camera da letto in modo semplice ed economico. Potrete poi personalizzarlo scegliendo colori e decorazioni adatte all’ambiente di casa vostra o della persona alla quale lo regalerete.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria fai da te, clicca qui!

Come creare un porta anelli con una vaschetta di gelato

Per realizzare il porta anelli, avrete bisogno di:

vaschetta di gelato

spago

carta da pacchi o del pane

colla a caldo

decorazioni in gesso

asciugamani vecchio

pezzo di stoffa

colla in stick o vinilica

Realizzare il porta anelli sarà davvero semplice e divertente. Seguendo tutte le indicazioni del video tutorial potrete crearne diversi e diversificarli per diversi oggetti, magari per contenere dei prodotti di makeup. Non vi resta che seguire il video tutorial e buon divertimento!

->>GUARDA ANCHE:

Lavoretti per bambini fai da te: bambola di legno – VIDEO

Fai da te: come riciclare i bastoncini del gelato – VIDEO

Fai da te: peonie di carta con lo scrapbooking-VIDEO-

Diy: quadretto fiorito primaverile-VIDEO-

Diy: come creare degli orecchini di carta-VIDEO-

Riciclo creativo: rosa per anelli e orecchini in fil di ferro-VIDEO-

Riciclo creativo: porta rossetto in tessuto-VIDEO-

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI