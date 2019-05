Lavoretti per bambini fai da te: bambola di legno – VIDEO

Un’idea facile e divertente per dei lavoretti per bambini fai da te da realizzare in carta e legno: il progetto di riciclo creativo nel VIDEO.

Sei alla ricerca di un’idea per dei lavoretti fai da te da proporre ai tuoi bambini? Questo video tutorial ti permetterà di realizzare delle bellissime bamboline di legno e carta con le tecniche del riciclo creativo.

Questo tutorial è adatto ai bambini della scuola dell’infanzia o primaria e prevede l’utilizzo di carta e bastoncini di legno (come quelli dei gelati, gli abbassalingua o le palette da estetista).

