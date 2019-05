Giochi fai da te per bambini: il labirinto in scatola – VIDEO

Realizzare giochi fai da te insieme al tuo bambino è facile e divertente, con il tutorial per questo simpatico labirinto in scatola – VIDEO

Vuoi realizzare un bellissimo labirinto in scatola per giocare insieme al tuo bambino? Questa idea fai da te, facile e super veloce, potrebbe fare al caso tuo!

Per costuire il labirinto nella scatola avrai bisogno di:

– una scatola di cartone

– cannucce di plastica

– colla

– forbici

– cartoncino colorato

– nastro adesivo

Guarda il video e scopri come realizzare in poche mosse uno dei giochi fai da te più simpatici e divertenti per il tuo bambino!

Potrebbe interessarti anche:

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI