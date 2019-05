Pamela Prati a Verissimo: “Mark Caltagirone è un’invenzione”

La querelle sul presunto compagno di Pamela Prati, con cui la showgirl doveva convolare a nozze, si starebbe avvicinando alla conclusione. A Verissimo tutta la verità.

Pamela Prati ha confessato. Mark Caltagirone, il fidanzato con cui doveva sposarsi a breve, non esiste. Lo ha dichiarato la stessa 60enne nel corso di un’intervista con Silvia Toffanin nel salotto del sabato pomeriggio di Canale 5. Un’affermazione pesante che potrà essere ascoltata e vista nella prossima puntata di Verissimo.

Pamela Prat i rivela che Mark Caltagirone non esiste

Un faccia a faccia inaspettato – Secondo quanto diffuso dal sito Dagospia (VIDEO sopra) in realtà questo confronto sarebbe avvenuto senza preavviso, in pratica senza rispettare le tempistiche di registrazione, ecco perché alla spalle delle due donne si nota l’assenza del pubblico.

Il gioco è finito – Dopo aver girato tutte le trasmissioni per parlare del presunto matrimonio la Prati ha finalmente vuotato il sacco. Mark Caltagirone non lo avrebbe mai sentito per telefono e neppure mai visto. In pratica i due si sarebbero dovuti conoscere, sempre secondo quanto affermato dalla soubrette, proprio il giorno della cerimonia.

La bufala dei debiti – A quanto pare, sempre durante il suo intervento dalla Toffanin, la Prati avrebbe negato le recenti affermazioni della sua ormai ex agente Eliana Michelazzo, ma soprattutto di un suo passato compagno, tale Luigi Oliva, secondo cui avrebbe architettato tutta questa storia per racimolare denaro a destra e sinistra con l’obiettivo di ripagare i tanti debiti contratti negli anni recenti.

Come si può chiaramente vedere dal post pubblicato sulla pagina Instagram della trasmissione tv, la grande rivale di Valeria Marini, si sarebbe presentata piangente e distrutta da tutto il clamore mediatico sollevato, sostenendo di essere stata una semplice vittima di plagio.

Pamela Prati: "Sono stata plagiata". La confessione sabato a #Verissimo.

A pesare sulla credibilità della Prati e sulla sua integrità morale, anche un altro episodio spiacevole, ovvero quello legato all’esistenza di due figli che la donna, in diretta da Barbara d’Urso ha affermato di aver adottato e che invece Federica Benincà, membro della Aicos Management, l’agenzia moda e vip di cui faceva parte fino a pochi giorni fa la showgirl sarda, avrebbe identificato nel nipote di una delle agenti, e nella figlia di un avvocato di Cagliari, che nulla hanno a che vedere con la star del Bagaglino.

