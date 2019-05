Solitudine e psicologia: chi ama stare da solo ha queste 6 caratteristiche

C’è un legame ben preciso tra solitudine e psicologia e la personalità di chi ama stare da solo presenta alcune particolari caratteristiche: eccone alcune.

Alcune persone scelgono deliberatamente di vivere da sole, perchè amano la solitudine e non riescono ad immaginarsi una vita condivisa con qualcun altro. Altre persone, invece, si ritrovano sole a causa del destino e magari non sono neanche preparate a una vita in solitudine.

Qualsiasi sia il motivo per cui ci si ritrova a vivere da soli, una cosa è certa: nella maggioranza dei casi, le persone arrivano alla conclusione di amare la propria solitudine e indipendenza. Ma come si riconosce la personalità di chi ama stare da solo?

Ecco 6 caratteristiche tipiche che si riconoscono nella psicologia di chi ama la solitudine.

Solitudine e psicologia: la personalità di chi ama stare da solo

La parte bella del vivere da soli è la libertà: non esiste alcun controllo, disturbo o ingerenza dall’esterno e nessuno può rimproverarti se fai qualcosa di sbagliato.

Tuttavia, se proviamo a ragionare a lungo termine, è innegabile che vivere da soli possa iniziare a pesare dopo un po’ di tempo perchè si sente la mancanza di un confronto, del sostegno e della compagnia.

Di solito, le persone che preferiscono vivere da sole possiedono queste 6 caratteristiche:

1. Sono più riflessive, perchè amano godersi la propria solitudine e tutte quelle attività che si fanno in solitaria come lo yoga e la meditazione.

2. Sono più colte, perchè spesso amano i passatempi come la lettura o la pittura, ma anche la poesia e la musica. Ciò le rende anche più interessanti quando si tratta di interfacciarsi con altre persone.

3. Sono più rispettose, evitano di intromettersi nella vita degli altri e rispettano la vita privata altrui, mantenendo le distanze da pettegolezzi e malignità.

4. Sanno cosa significa la parola amicizia, in quanto la loro abitudine a stare da soli gli insegna a riconoscere il valore dell’amicizia e a scegliere con cura le persone di cui attorniarsi.

5. Hanno una mentalità aperta, in quanto la lettura e la forte curiosità li rendono pronti a conoscere cose nuove e interessanti.

6. Sono più responsabili, perchè hanno un carattere serio e trasparente che li rende capaci di impegnarsi in modo impeccabile quando necessario.

