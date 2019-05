Pamela Prati ha confessato un particolare inquietante durante la puntata di Verissimo che andrà in onda Sabato.

Prosegue a colpi di scena l’intricata vicenda che ha per protagonista Pamela Prati ed il suo matrimonio con un uomo che, ormai è più che confermato, non esiste. Dopo le rivelazioni di Dagospia e la confessione di Eliana Michelazzo, anche Pamela Prati ha deciso di vuotare il sacco, confessandosi in esclusiva a Verissimo e rilasciando testimonianze scottanti sul sul rapporto con Mark Caltagirone, il futuro sposo mai esistito.

Pamela Prati plagiata: avrebbe conosciuto Mark solo il giorno del matrimonio

Quella dell’amore di Pamela Prati è storia che era uscita allo scoperto circa un anno fa e che sembrava promettere bene. L’ex protagonista del Bagaglino aveva infatti dichiarato di aver trovato l’amore, di essere pronta alle nozze e di aver preso persino due figli in affido coronando così il suo sogno di avere una famiglia. Una storia che aveva dato un speranza a chi ancora crede nei sentimenti e che invece, mese dopo mese, ha iniziato a farsi sempre più oscura portando alla luce dei particolari inquietanti come l’inesistenza del futuro sposo, tale Mark Caltagirone che di fatto non si è mai visto né in tv né tanto meno in foto.

Dopo interviste su interviste nelle quali sia la Prati che le sue manager hanno continuato a parlare di questo uomo, giurando della sua esistenza, Dagospia ha portato alla luce una realtà ben diversa che nel giro di poche settimane ha fatto discutere tutti portando a nuove confessioni.

L’ormai ex manager di Pamela, Eliana Michelazzo ha infatti ammesso che Mark non esiste e che si tratta di un’invenzione.

Una notizia sconcertante che Pamela ha inizialmente negato salvo poi decidere di ammettere la verità andando da Silvia Toffanin per registrare una puntata senza pubblico in cui a quanto pare ha deciso di dire tutto su Mark.

Durante la confessione, che sarà trasmessa Sabato pomeriggio, sembra che Pamela Prati abbia ammesso di essere stata plagiata e di non aver mai incontrato Mark Caltagirone contando sulla promessa di conoscerlo il giorno stesso delle nozze.

Una confessione che lascia basiti ma che da sola non riesce a rispondere alle tante domande che il pubblico si è fatto in questi ultimi giorni, una tra tante la presenza di minori in questa faccenda.

Se Mark Caltagirone non esiste, infatti, come avrebbe fatto la Prati a prendere in affido due bambini?

La storia sembra ancora ben lontana dal concludersi e come molti hanno già fatto notare è probabile che prosegua anche per vie legali. Sabato, però, si potrà conoscerà la verità della Prati che unita a quella della Michelazzo, forse, porterà un po’ più di chiarezza alle tante domande sul perché di una tale farsa che in questi ultimi mesi ha coinvolto il pubblico e non solo.

